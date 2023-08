Mercedes: Lewis Hamilton und George Russell bleiben

Das Mercedes-Team hat die Verträge mit beiden Stammpiloten verlängert. Sowohl Lewis Hamilton als auch George Russell bleiben dem Werksteam der Sternmarke bis zum Ende der Saison 2025 treu.

Lewis Hamilton und George Russell werden auch nach der Saison 2023 für das Mercedes-Team in der Formel 1 auf Punktejagd gehen. Die Teamkollegen, die seit Beginn der Saison 2022 für die Werksmannschaft von Toto Wolff antreten, haben ihre Verträge jeweils um zwei Jahre verlängert. Seit Hamilton 2013 zum Werksteam gestossen ist, hat er 82 Siege und 78 Pole-Positions eingefahren und wurde zum erfolgreichsten Fahrer in der Geschichte der Formel 1.

Durch die Vertragsverlängerung setzen der siebenfache Weltmeister und das Team die erfolgreichste Zusammenarbeit eines Fahrers und Rennstalls in der Historie der Königsklasse mindestens bis zu einem gemeinsamen 13. Jahr fort. Russell führt mit seiner Vertragsverlängerung die Beziehung zum Team, die im Jahr 2017 ihren Anfang nahm, ebenfalls bis zum Saisonende 2025 fort.

Der damals 18-Jährige stiess als Teil des Junior-Programms von Mercedes zum Team und stieg in der Folge bis in die Formel 1 auf. Nachdem er sich bei Williams ausgezeichnet hatte, wurde er 2022 zum Teamkollegen von Hamilton befördert und erzielte im vergangenen Jahr in São Paulo seinen ersten Grand-Prix-Sieg.

«Wir träumen jeden Tag davon, die Besten zu sein, und wir haben die letzten zehn Jahre gemeinsam daran gearbeitet, dieses Ziel zu erreichen. An die Spitze zu kommen, geht nicht von heute auf morgen oder über einen kurzen Zeitraum, sondern erfordert Engagement, harte Arbeit und Hingabe, und es war uns eine Ehre, uns mit diesem unglaublichen Team einen Platz in den Geschichtsbüchern zu verdienen», sagt Hamilton.

«Wir waren noch nie erfolgshungriger. Wir haben aus jedem Erfolg, aber auch aus jedem Rückschlag gelernt. Wir verfolgen weiterhin unsere Träume, wir kämpfen weiter, egal wie gross die Herausforderung ist, und wir werden wieder gewinnen. Ich bin dem Team dankbar, das mich sowohl auf, als auch neben der Strecke unterstützt. Unsere Geschichte ist noch nicht zu Ende, wir sind fest entschlossen, gemeinsam mehr zu erreichen, und wir werden nicht aufhören, bis wir es geschafft haben», verspricht der Brite.

George Russell sagt: «Ich bin mit diesem Team aufgewachsen, seit ich im Jahr 2017 Teil des Junior-Programms geworden bin. Es ist mein Zuhause und es fühlt sich fantastisch an, unsere besondere

Beziehung bis 2025 fortzusetzen. Nachdem ich im vergangenen Jahr in das Mercedes-Team befördert wurde, wollte ich mich für das Vertrauen, das Toto und der Rest des Teams in mich gesetzt haben, bedanken.

«Es war ein unvergessliches Gefühl, im vergangenen Jahr meine erste Pole-Position und meinen ersten Sieg einzufahren. Noch entscheidender ist jedoch, dass es grossartig war, mit allen in Brackley und Brixworth zusammenzuarbeiten, um Fortschritte mit unserem Auto zu erzielen und unsere Weiterentwicklung voranzutreiben. Ihre Loyalität, Vision und harte Arbeit ist inspirierend. Wir haben in den vergangenen 18 Monaten einige wichtige Schritte gemacht und werden als Team immer stärker. Ich freue mich darauf, auf diesem Schwung in den Jahren 2024 und 2025 weiter aufzubauen, wenn wir uns darauf konzentrieren, wieder an die Spitze zurückzukehren», ergänzt der 25-Jährige.