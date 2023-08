Toto Wolff: «Eine unkomplizierte Entscheidung»

Mercedes-Teamchef Toto Wolff äussert sich zu den Vertragsverlängerungen seiner Schützlinge Lewis Hamilton und George Russell. Der Wiener ist sich sicher: «Wir haben die stärkste Fahrerpaarung im Feld.»

Sowohl Lewis Hamilton als auch Mercedes-Teamchef Toto Wolff haben seit Monaten betont, dass sie die erfolgreiche Zusammenarbeit über 2023 hinaus fortführen wollen. Doch die Vertragsverlängerung des siebenfachen Weltmeisters liess auf sich warten. Kurz vor dem Start der FIA-Pressekonferenz in Monza hat das Team endlich bestätigt, dass der 103-fache GP-Sieger und auch sein Teamkollege George Russell mindestens bis Ende 2025 beim Werksteam der Sternmarke an Bord bleiben.

«Die Zusammenarbeit mit unserer aktuellen Fahrerpaarung fortzusetzen war eine unkomplizierte Entscheidung. Wir haben die stärkste Fahrerpaarung im Feld und beide Fahrer spielen eine entscheidende Rolle im Team, um uns voranzubringen. Die Stärke und Stabilität, die sie bieten, bilden wichtige Bausteine für unseren künftigen Erfolg», kommentiert Wolff die Vertragsverlängerungen.

«Unsere Partnerschaft mit Lewis ist eine der erfolgreichsten in der Geschichte des Sports. Es war stets nur eine Formalität, dass wir zusammen weitermachen würden – und wir ziehen alle Energie daraus, dies öffentlich zu bestätigen. Seine Qualitäten als Rennfahrer werden durch seine bemerkenswerte Erfolgsbilanz deutlich, aber im Verlauf unserer gemeinsamen Jahre hat er sich zu einer Stütze und Führungspersönlichkeit unseres Teams entwickelt», erklärt der Wiener mit Blick auf den 38-Jährigen.

«Diese Führungsqualitäten sind von entscheidender Bedeutung, da wir uns darauf konzentrieren, wieder um Weltmeisterschaften zu kämpfen. Als weltweit grösster Star der Formel 1 spielte er eine Schlüsselrolle dabei, unser Engagement für Diversität, Inklusion und Nachhaltigkeit zu gestalten, das die Grundlage für unseren Erfolg in den kommenden Jahren bilden wird», betont der 51-Jährige.

Und über Russell sagt Wolff: «George ist eine der führenden Persönlichkeiten seiner Generation. Er hat das Vertrauen zurückgezahlt, das wir in ihn gesetzt haben, als wir ihn 2022 zum Stammfahrer befördert haben. Seine erste Pole-Position in Ungarn und sein erster GP-Sieg in São Paulo zählten zu den herausragenden Momenten der vergangenen Saison.»

«Als Fahrer kombiniert er Speed mit der Zähigkeit eines echten Kämpfers. Aber er bringt auch eine Intelligenz und Liebe zum Detail mit, die ihm helfen werden, weiter zu reifen, sich zu entwickeln und sich zu verbessern. Er passt perfekt ins Team und wir freuen uns sehr, dass wir unsere Zusammenarbeit in den kommenden Jahren fortsetzen werden», lobt Wolff.