Lewis Hamilton: Deshalb gab es einen 2-Jahres-Vertrag

Mercedes hat vor dem Start den Rennwochenendes in Monza die Verlängerung der Verträge von Lewis Hamilton und George Russell bestätigt. Für die Vertragsdauer gab es einen einfachen Grund, wie Teamchef Toto Wolff betont.

Am Donnerstag vor dem Rennwochenende in Monza erfolgte die Bestätigung der Vertragsverlängerungen von Lewis Hamilton und George Russell. Die beiden Mercedes-Piloten bleiben demnach mindestens bis Ende 2025 beim Werksteam der Sternmarke an Bord. Dass die Abkommen nicht um mehr Jahre verlängert wurden, hat laut Teamchef Toto Wolff einen einfachen Grund.

Der Wiener sagte bei «Sky Sports F1» mit Blick auf das Abkommen von Hamilton: «Das ist ein dynamisches Umfeld und wenn wir einen 5-Jahres-Vertrag aufgesetzt hätten, dann hätten wir auch über allfällige Ausstiegsklauseln sprechen müssen, für den Fall, dass wir ihm ein Auto geben, das nicht die richtige Performance bringt.»

«Deshalb haben wir das nicht in Betracht gezogen. Wir haben gesagt, dass die nächsten zwei Jahre eine absehbare Zeitspanne sind. Und deshalb haben wir uns gegenseitig für diesen Zeitraum verpflichtet», ergänzte der 51-Jährige, der damit rechnet, dass Hamilton auch über seine aktive GP-Karriere hinaus der Marke Mercedes treu bleiben wird.

«Ich denke, dass er für länger eine Rolle bei uns im Team bekleiden wird, auch wenn er sich dazu entscheiden sollte, keine Rennen mehr zu bestreiten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er für ein anderes Team fährt, und er wird immer eine Ikone unter den Rennfahrern und eine Persönlichkeit ausserhalb des Sports bleiben, also hoffe ich sehr, dass unsere gemeinsame Reise über den Rennsport hinaus weitergehen wird», erklärte Wolff.

1. Training, Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22,657 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,046 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,177

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,309

05. George Russell (GB), Mercedes, +0,532

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,557

07. Lando Norris (GB), McLaren, +0,584

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,612

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,614

10. Alex Albon (T), Williams, +0,787

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,789

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,004

13. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,176

14. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,274

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,295

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,410

17. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,433

18. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, +1,483

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,560

20. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,575