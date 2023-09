Christian Horner: Seitenhieb gegen Toto Wolff

Red Bull Racing-Star Max Verstappen fand eine klare Antwort auf die Kommentare von Toto Wolff zu den Leistungsunterschieden zwischen dem Niederländer und seinem Teamkollegen. Teamchef Christian Horner sieht das ähnlich.

Die Überlegenheit von Max Verstappen ist ein grosses Thema im Formel-1-Fahrerlager und in diesem Zusammenhang wird auch ausgiebig über die Gründe für die deutlichen Leistungsunterschiede zwischen dem WM-Leader und seinem Red Bull Racing-Teamkollegen Sergio Pérez gesprochen. Einen Erklärungsversuch wagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff.

Der Wiener vermutet, dass Verstappen die Entwicklung seines Dienstwagens nach seinen Wünschen lenkt, damit sei auch eine Erklärung dafür gefunden, wieso Pérez nach einem starken Saisonstart nicht mehr so erfolgreich unterwegs ist. Verstappen reagierte in Monza mit deutlichen Worten, als er darauf angesprochen wurde.

«Das sind Bullshit-Kommentare. Ich fahre das Auto so schnell ich kann. Aber ich sage meinen Leuten nicht: ‘Entwickelt den Wagen so, dass ich die Vorderachse mehr spüre.’ Ich sage vielmehr: ‘Gebt mir einfach das schnellstmögliche Auto, den Rest erledige ich.’ Jedes Jahr ist ein Formel-1-Rennwagen vom Gefühl her anders. Dann ist es so, dass ich meinen Fahrstil leicht verändere, um mehr Speed aus dem Fahrzeug zu holen. Ich schätze, das gehört zu meinen Stärken – dass ich mich der Charakteristik des Autos anpassen kann», stellte der Titelverteidiger klar.

Rückendeckung erhält der zweifache Champion von Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner. Dieser sagte in der Teamchef-Pressekonferenz in Monza auf Nachfrage: «Ich stimme Max voll und ganz zu. Es zeugt von einem völligen Unverständnis über die Art und Weise, wie ein Team ein Rennauto entwickelt, wenn Toto denkt, dass wir das Auto auf die Wünsche eines einzelnen Fahrers hin verändern.»

«Man entwickelt ein Auto, um so schnell wie möglich zu sein, und manchmal sind schnelle Autos auch schwierige Autos, wie die Vergangenheit zeigt. Die guten Fahrer passen sich an, das sieht man bei den unterschiedlichen Bedingungen. Die Elite der Fahrer passt sich schnell an und ich denke, eine der Hauptstärken von Max ist sein gutes Gefühl für das Grip-Niveau eines Autos. Aber wir arbeiten nicht auf eine bestimmte Richtung hin, von der wir denken, dass sie einem bestimmten Fahrer passt. Wir versuchen einfach, das schnellste Auto zu entwerfen und zu bauen», ergänzte der Brite.

2. Training, Monza

01. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:21,355 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,019

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,185

04. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,190

05. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,276

06. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,361

07. Alex Albon (T), Williams, +0,624

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,716

09. George Russell (GB), Mercedes, +0,821

10. Nico Hülkenberg (D), Haas, +0,936

11. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,219

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,240

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,296

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1,341

15. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,361

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,400

17. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +1,428

18. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,812

19. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,991

20. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ohne Zeit







1. Training, Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:22,657 min

02. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,046 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,177

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,309

05. George Russell (GB), Mercedes, +0,532

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,557

07. Lando Norris (GB), McLaren, +0,584

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,612

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,614

10. Alex Albon (T), Williams, +0,787

11. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,789

12. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,004

13. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1,176

14. Pierre Gasly (F), Alpine, +1,274

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,295

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,410

17. Esteban Ocon (F), Alpine, +1,433

18. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, +1,483

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,560

20. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1,575