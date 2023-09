Timo Glock zu Ferrari: «Wenn das schief geht …»

​Die Ferrari-Fahrer Carlos Sainz und Charles Leclerc und das McLaren-Duo Oscar Piastri und Lando Norris zeigten in Monza begeisternde Duelle. Timo Glock schätzt die Stallrivalitäten ein.

Es hielt die Formel-1-Fans kaum noch auf den Sitzen: Die Rad an Rad-Kämpfe zwischen den Ferrari-Piloten Carlos Sainz und Charles Leclerc und das schonungslose Duell der McLaren-Fahrer Lando Norris und Oscar Piastri waren atemberaubend.

Der frühere Formel-1-Pilot Timo Glock (WM-Zehnter 2008 und 2009 mit Toyota) hat sich die ganze Action als GP-Experte unserer Kollegen von Sky angeschaut und ordnet das in seiner Nachbetrachtung des WM-Laufs von Italien so ein.

«Zum Zweikampf zwischen Charles Leclerc und Carlos Sainz – beide haben es selbst angesprochen, dass sie es total cool fanden, gegeneinander fahren zu dürfen und sich einen guten Kampf zu liefern, der Spass gemacht hat. Aber wenn es schiefgeht, ist Ferrari in der Kritik.»

«Dieses Mal ging alles gut, und sie sich mit Respekt den notwendigen Platz gelassen. Es ist natürlich schön für die Fans, wenn zwei Ferrari so gegeneinander kämpfen – und das in Monza. Es hat Freunde gemacht, den Kampf zu kommentieren. Hut ab vor Teamchef Fred Vasseur, der klar gesagt hat, dass sie gegeneinander kämpfen können, aber so fair wie möglich.»



Etwas anders ist die Sachlage bei McLaren, wie der Hesse Glock weiter erläutert: «Bei Lando Norris ist mir jetzt schon mehrere Rennen aufgefallen, dass er am Funk genervt ist oder säuerlich herüberkommt. Ob er das so meint, weiss man in der Hitze des Gefechts nie. Aber es ist ein Thema, weil er jetzt einen Teamkollegen hat, der ihm ein bisschen Druck macht und auf seinem Niveau fährt.»



«Ich bin gespannt, wie sich das weiter entwickelt, weil der junge Australier Oscar Piastri näher an Norris herkommt und auch seine Chancen sucht. Ich kann verstehen, dass Oscar seinen Unmut preisgibt, indem man ihn strategisch hinter Norris gesetzt hat. Wir können davon ausgehen, dass es etwas unruhiger wird bei McLaren.»





Italien-GP, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:41,143 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,064 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,193

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +11,377

05. George Russell (GB), Mercedes, +23,028

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +42,679

07. Alex Albon (T), Williams, +45,106

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,449

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +46,294

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,056 min

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:10,638

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:13,074

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,557

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,164

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:22,510

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:27,266

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Motorschaden





WM-Stand (nach 14 von 22 Grand Prix, inklusive 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 364 Punkte

02. Pérez 219

03. Alonso 170

04. Hamilton 164

05. Sainz 117

06. Leclerc 111

07. Russell 109

08. Norris 79

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Lawson 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 583 Punkte

02. Mercedes 273

03. Ferrari 228

04. Aston Martin 217

05. McLaren 115

06. Alpine 73

07. Williams 21

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 3