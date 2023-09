Mercedes: Schadensbegrenzung beim Italien-GP

Das Mercedes-Duo George Russell und Lewis Hamilton ging von den Startplätzen 4 und 8 ins Rennen von Monza. Am Ende kamen sie auf den Plätzen 5 und 6 ins Ziel. Mehr war nicht möglich, sagt Ingenieur Andrew Shovlin.

Beide Mercedes-Piloten kassierten im Italien-GP jeweils eine 5-sec-Zeitstrafe. George Russell ereilte dieses Schicksal, weil er im Kampf gegen Esteban Ocon abkürzte. Sein Teamkollege Lewis Hamilton wurde bestraft, weil er im Fight mit Oscar Piastri übers Limit ging. Während sich der siebenfache Weltmeister gleich nach dem Rennen beim McLaren-Rookie entschuldigte, ärgerte sich sein Stallgefährte über die strengen Regelhüter.

Teamchef Toto Wolff hielt nach dem Rennen hingegen fest: «Im Nachhinein betrachtet, denke ich, dass beide Strafen für unsere Fahrer fair waren.» Und der Wiener lobte: «Glücklicherweise haben beide einen grossartigen Job gemacht, um sicherzustellen, dass dies keine Konsequenzen für das Endergebnis hatte.»

Der leitende Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin sprach nach dem Fallen der Zielflagge von einer gelungenen Schadensbegrenzung: «Wir waren in Monza das drittschnellste Team, also waren die Plätze 5 und 6 das Beste, was wir erreichen konnten. Das Auto hat bei diesem Abtriebsniveau einfach nicht das Tempo des Ferrari. Zum Glück ist der Fight auf normalen Strecken viel enger, aber diesmal ging es nur um Schadensbegrenzung.»

«Das Team und die Fahrer haben einen guten Job gemacht, um unseren Punkte-Verlust in der Konstrukteurswertung zu minimieren. Die heissen Bedingungen machten es schwierig, die Reifen zu managen, und wenn man verteidigen oder angreifen wollte, wurde es mit nur einem Stopp ziemlich eng. Wir hatten ein hartes Rennen für die Reifen erwartet und normalerweise schont unser Auto die Hinterreifen. Aber in Monza hatten wir seit Freitag Probleme, die Temperaturen niedrig zu halten und rutschten deshalb einfach ein bisschen zu stark herum», schilderte der Brite.

«Immerhin hatten wir das Tempo und den Top-Speed auf der Geraden, um am Ende mit Lewis ein paar Plätze gutzumachen. Wir waren hier weit von einem Podestplatz entfernt, also freuen wir uns auf Singapur, wo wir hoffentlich in der Lage sein werden, um bessere Positionen und mehr Punkte zu kämpfen», fügte Shovlin an.

Italien-GP, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:41,143 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,064 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,193

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +11,377

05. George Russell (GB), Mercedes, +23,028

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +42,679

07. Alex Albon (T), Williams, +45,106

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,449

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +46,294

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,056 min

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:10,638

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:13,074

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,557

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,164

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:22,510

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:27,266

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Motorschaden





WM-Stand (nach 14 von 22 Grand Prix, ink. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 364 Punkte

02. Pérez 219

03. Alonso 170

04. Hamilton 164

05. Sainz 117

06. Leclerc 111

07. Russell 109

08. Norris 79

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Lawson 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 583 Punkte

02. Mercedes 273

03. Ferrari 228

04. Aston Martin 217

05. McLaren 115

06. Alpine 73

07. Williams 21

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 3