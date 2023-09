Christian Horner: «Eines Tages wird man uns schlagen»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner geniesst die Dominanz seines Schützlings Max Verstappen, der von einem Sieg zum nächsten fährt. Er weiss aber auch: Jede Erfolgssträhne hat ein Ende.

Die Überlegenheit von Red Bull Racing in diesem Jahr ist offensichtlich, wenn man einen Blick in die WM-Tabelle wirft. Das Weltmeister-Team konnte alle bisherigen 14 Grands Prix für sich entscheiden, zwei Rennen gewann Sergio Pérez, die restlichen zwölf Siege eroberte Titelverteidiger Max Verstappen, der in Monza mit dem zehnten Sieg in Folge einen neuen Rekord für die meisten aufeinanderfolgenden GP-Siege aufstellte.

Der Niederländer führt die WM mit 145 Punkten Vorsprung auf seinen Teamkollegen an, der Mexikaner verfügt selbst über ein Polster von 49 WM-Zählern auf den drittplatzierten Aston Martin-Star Fernando Alonso. Noch grösser fällt der Vorsprung der Mannschaft aus Milton Keynes in der Konstrukteurswertung aus. 310 Punkte trennen die Spitzenreiter vom früheren Dauersieger Mercedes auf Platz 2.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner freut sich über die Überlegenheit, die sein Team derzeit an den Tag legt. Er weiss aber auch, dass die Erfolgssträhne irgendwann einmal ein Ende haben wird. «Dass wir 14 von 14 Grands Prix gewinnen und Europa ungeschlagen verlassen werden, ist etwas, das wir uns in unseren kühnsten Träumen nicht hätten vorstellen können.»

«Einen Grand Prix zu gewinnen ist schon sehr hart, und dass wir 14 in Folge und 24 der letzten 25 Rennen für uns entscheiden konnten, bedeutet, dass jeder Einzelne im Team seinen Beitrag geleistet hat. Wir treten hier gegen sehr starke Gegner an und wir nehmen ein Rennen nach dem anderen», fügt der Brite an.

«Der nächste GP in Singapur ist ein Strassenrennen und es ist einer der härtesten GP im WM-Kalender. Wir haben im vergangenen Jahr gesehen, wie tückisch das Rennen ausfallen kann. Und wir werden einfach unser Bestes geben, um den Schwung beizubehalten. Aber eines Tages wird man uns schlagen, das ist unvermeidlich. Es ist nur eine Frage des Zeitpunkts und unser Job ist es, diesen Zeitpunkt so lange wie möglich hinauszuschieben», betont Horner.

