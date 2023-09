Nico Rosberg über Charles Leclerc: «Etwas zu nett»

In Monza lieferten sich die Ferrari-Piloten Carlos Sainz und Charles Leclerc ein hartes Duell, danach waren beide voll des Lobes für den Zweikampf. Leclerc überraschte GP-Veteran Nico Rosberg mit seinen Aussagen.

Die Fans auf den Tribünen im Königlichen Park von Monza kamen voll auf ihre Kosten, als sich die beiden Ferrari-Piloten Carlos Sainz und Charles Leclerc ein heisses Duell um den letzten Platz auf dem Podesttreppchen lieferten. Die beiden Teamkollegen schenkten sich nichts und einige Male hätte es beinahe zwischen dem Duo gekracht.

Sainz behielt am Ende die Nase vorn und durfte sich über den dritten Platz freuen, Leclerc musste sich mit dem vierten Rang begnügen, war aber wie sein Stallgefährte voll des Lobes für das harte Racing, das ihn an die alten Kart-Tage erinnerte, wie er nach dem Fallen der Zielflagge erklärte. Für den früheren GP-Piloten und heutigen TV-Experten Nico Rosberg waren die Aussagen des Monegassen überraschend.

Der Weltmeister von 2016 lieferte sich selbst einige enge Duelle mit seinem damaligen Teamkollegen Lewis Hamilton und erinnerte sich im «Sky Sports F1»-Podcast daran, wie er nach einem harten Zweikampf in Bahrain gute Miene zum bösen Spiel machte: «Ich sagte nach dem Rennen, dass ich noch nie so viel Spass in einem Rennauto hatte, aber das war so weit von der Wahrheit entfernt, wie es nur geht.»

«Ich war wirklich wütend und es tat weh, dass ich hinter Lewis ins Ziel gekommen bin. Ich hatte überhaupt keinen Spass, aber als Rennfahrer musst du immer auch ein bisschen Schauspieler sein. Du darfst nicht immer die Wahrheit sagen, weil dir das auf die Füsse fallen kann», gestand Rosberg.

«Ich schaute mir Charles an, als er so schwärmte vom Rennen, und ich fragte mich, ob er das Gegenteil von dem sagt, was er meint, aber er wirkte sehr aufrichtig. Ich denke, er ist etwas zu nett. Bereits am Vortag hat er bei der Strategie verloren, als er dem Team erlaubt hat, Carlos zwei Mal den Windschatten zu geben, anstatt das zwischen den beiden Fahrern aufzuteilen. Ich weiss nicht, vielleicht ist er wirklich supernett, aber meiner Ansicht nach ist das etwas zu nett», fügte der 38-Jährige an.

Italien-GP, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:41,143 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,064 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,193

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +11,377

05. George Russell (GB), Mercedes, +23,028

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +42,679

07. Alex Albon (T), Williams, +45,106

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,449

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +46,294

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,056 min

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:10,638

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:13,074

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,557

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,164

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:22,510

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:27,266

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Motorschaden





WM-Stand (nach 14 von 22 Grand Prix, ink. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 364 Punkte

02. Pérez 219

03. Alonso 170

04. Hamilton 164

05. Sainz 117

06. Leclerc 111

07. Russell 109

08. Norris 79

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Lawson 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 583 Punkte

02. Mercedes 273

03. Ferrari 228

04. Aston Martin 217

05. McLaren 115

06. Alpine 73

07. Williams 21

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 3