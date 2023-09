Christian Horner: «Ferrari war sehr, sehr schnell»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner: «Carlos hat sich sehr vehement verteidigt, wie jeder es machen würde, der in einem Ferrari in Monza unterwegs ist»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner lobt den starken Auftritt von Titelverteidiger Max Verstappen und dessen Teamkollegen Sergio Pérez in Monza. Auch für die Konkurrenz findet der Brite nette Worte.

Die Pole zum Grand Prix im Königlichen Park von Monza eroberte Ferrari-Star Carlos Sainz, doch das Rennen entschied am Ende Titelverteidiger Max Verstappen für sich. Auch dessen Red Bull Racing-Teamkollege Sergio «Checo» Pérez kam am Polesetter vorbei und kreuzte die Ziellinie als Zweiter, damit machte er das Glück für das Team aus Milton Keynes perfekt.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner sagte nach dem Rennen: «Das ist ein überragendes Ergebnis. Ferrari hat die Pole geholt und man konnte sehen, wie wichtig das den Tifosi war. Ich war im gleichen Hotel wie die Ferrari-Piloten. Und ich glaube, es dauerte bis ein Uhr in der Früh, bis die Fans draussen etwas ruhiger wurden.»

«Wir wussten, dass wir ein schnelles Auto haben. Ferrari war auf den Geraden sehr, sehr schnell. Max hat aber erkannt, dass sie die Hinterreifen etwas stärker fordern als wir, und das haben wir bei unserer Strategie und Abstimmung berücksichtigt, auch im Wissen, dass das Wetter am Sonntag etwas wärmer werden würde», erzählte der Brite.

«Carlos hat sich sehr vehement verteidigt, wie jeder es machen würde, der in einem Ferrari in Monza unterwegs ist. Letztlich konnte Max an ihm vorbeikommen, und Checo gelang das dann auch. Erst überholte er George Russell und daraufhin auch Carlos», beschrieb Horner, und freute sich: «Dass wir diesen Doppelsieg feiern konnten und Max es geschafft hat, mit dem zehnten Saisonsieg in Folge einen neuen Rekord aufzustellen, ist hervorragend.»

Italien-GP, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:41,143 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,064 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,193

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +11,377

05. George Russell (GB), Mercedes, +23,028

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +42,679

07. Alex Albon (T), Williams, +45,106

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,449

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +46,294

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,056 min

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:10,638

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:13,074

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,557

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,164

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:22,510

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:27,266

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Motorschaden





WM-Stand (nach 14 von 22 Grand Prix, ink. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 364 Punkte

02. Pérez 219

03. Alonso 170

04. Hamilton 164

05. Sainz 117

06. Leclerc 111

07. Russell 109

08. Norris 79

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Lawson 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 583 Punkte

02. Mercedes 273

03. Ferrari 228

04. Aston Martin 217

05. McLaren 115

06. Alpine 73

07. Williams 21

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 3