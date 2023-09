Helmut Marko kontert Wikipedia-Spruch von Wolff

Mercedes-Teamchef Toto Wolff redete den neuen Rekord von Max Verstappen in Monza klein. Red Bull-Motorsportberater Helmut Marko fand eine klare Antwort auf die Aussagen des Wieners.

Mit seinem Triumph im Italien-GP hat Max Verstappen Formel-1-Geschichte geschrieben. Der zweifache Weltmeister, der auf dem besten Weg ist, seinen dritten Titel einzufahren, gewann das zehnte Rennen in Folge – und stellte damit einen neuen Rekord auf, den zuvor mit Sebastian Vettel ein anderer Fahrer in einem Auto des Red Bull Racing Teams aufgestellt hatte.

Die Beobachter feierten die Erfolgssträhne des Niederländers, der zwölf der bisherigen 15 Grands Prix in diesem Jahr für sich entschieden hat. Doch nicht alle waren beeindruckt von der Leistung des 25-Jährigen. So erklärte etwa Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff: ««Für mich sind diese Art von Rekorden völlig irrelevant.»

«Sie waren in unseren guten Tagen bei Mercedes irrelevant. Ich weiss nicht, wie viele Rennen wir in Folge gewonnen haben. Ich wusste nicht einmal, dass es eine Zählung gibt, wie viele Rennen man in Folge gewinnt», fuhr der Wiener fort, und schob hinterher: «Ich weiss nicht, ob Max sich um die Rekorde kümmert. Das ist nichts, was für mich wichtig wäre, diese Zahlen, das ist für Wikipedia und das liest sowieso niemand.» Gleichzeitig betonte er aber auch: «Das Ergebnis an sich zeigt, dass ein grossartiger Fahrer in einem grossartigen Auto auf einem extrem hohen Niveau unterwegs ist.»

Trotzdem wurden die Aussagen von Wolff von vielen Beobachtern kritisiert. Auch Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko fand eine klare Antwort auf die Reaktion des Gegners. Bei seinem Besuch in der ServusTV-Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» sagte der Grazer: «Es ist ein Teil der Motivation. Je mehr wir gewinnen, desto mehr bedeutet es uns. Max sagt, es interessiert ihn nicht, weiss aber alles im Detail.»

«Er war auch relativ angespannt, obwohl er immer sehr gelassen ist. Der zehnte Sieg in Folge bedeutet ihm viel. Mit jedem dieser Rekorde kommt noch mehr Leidenschaft und Motivation. Das macht dieses Team aus. Vielleicht kann man Toto Wolff sagen, dass Wikipedia das meistgelesene Medium überhaupt ist. So unwichtig ist das nicht», ergänzte der 80-Jährige.

Italien-GP, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:41,143 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,064 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,193

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +11,377

05. George Russell (GB), Mercedes, +23,028

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +42,679

07. Alex Albon (T), Williams, +45,106

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,449

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +46,294

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,056 min

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:10,638

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:13,074

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,557

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,164

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:22,510

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:27,266

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Motorschaden





WM-Stand (nach 14 von 22 Grand Prix, ink. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 364 Punkte

02. Pérez 219

03. Alonso 170

04. Hamilton 164

05. Sainz 117

06. Leclerc 111

07. Russell 109

08. Norris 79

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Lawson 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 583 Punkte

02. Mercedes 273

03. Ferrari 228

04. Aston Martin 217

05. McLaren 115

06. Alpine 73

07. Williams 21

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 3