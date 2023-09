Jacques Villeneuve: «Das will Max der Welt beweisen»

Der frühere GP-Pilot Jacques Villeneuve äusserte sich unlängst zu den Gerüchten über den möglichen Nachfolger von Sergio Pérez und den Wunsch-Teamkollegen des Champions Max Verstappen.

Der Leistungsunterschied der beiden Red Bull Racing-Stars Max Verstappen und Sergio Pérez ist offensichtlich. Obwohl der Mexikaner gleich hinter dem zweifachen Champion den zweiten Zwischenrang in der WM-Tabelle belegt. Das Duo trennen 145 Punkte, doch nicht nur deshalb wird über eine mögliche Nachfolge von Sergio Pérez diskutiert.

Auch die jüngsten Aussagen von Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko, der McLaren-Star Lando Norris als passenden Kandidaten pries, fachen die Spekulationen an, obwohl der Grazer auch einräumte, dass der Brite mit dem Traditionsrennstall aus Woking einen Vertrag bis Ende 2025 abgeschlossen hat.

In den Augen von Jacques Villeneuve besteht aus Sicht von Red Bull Racing ohnehin keine Eile, Pérez zu ersetzen. «Ich denke nicht, dass sie das kümmert», sagt er bei «Motorsport.com» über die Leistungen des Rennfahrers aus Guadalajara. «Denn sie haben Max. Er kann siegen und sie haben eine komfortablen Vorsprung auf den Rest des Feldes.»

«Wieso sollten sie also einen jungen Fahrer unter Vertrag nehmen, der beweisen will, dass er der neue Weltmeister ist, und deshalb für Unruhe im Team sorgt?», fragt der Weltmeister von 1997, der sich sicher ist, dass Verstappen einen bestimmten Teamkollegen bevorzugen würde.

«Max würde wohl Lewis Hamilton wählen. Denn dann kann er zeigen, dass er ihn besiegen kann, das will er der Welt beweisen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob Red Bull Racing das auch wollen würde», sagt Villeneuve. Allerdings hat Hamilton sein Abkommen mit dem Mercedes-Team bis 2025 verlängert, wie die Werksmannschaft der Sternmarke vor dem Rennwochenende in Monza bestätigt hat. Und Verstappen verriet unlängst, welchen Teamkollegen er am liebsten an seiner Seite hätte.

Italien-GP, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:41,143 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,064 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,193

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +11,377

05. George Russell (GB), Mercedes, +23,028

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +42,679

07. Alex Albon (T), Williams, +45,106

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,449

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +46,294

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,056 min

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:10,638

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:13,074

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,557

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,164

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:22,510

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:27,266

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Motorschaden





WM-Stand (nach 14 von 22 Grand Prix, ink. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 364 Punkte

02. Pérez 219

03. Alonso 170

04. Hamilton 164

05. Sainz 117

06. Leclerc 111

07. Russell 109

08. Norris 79

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Lawson 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 583 Punkte

02. Mercedes 273

03. Ferrari 228

04. Aston Martin 217

05. McLaren 115

06. Alpine 73

07. Williams 21

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 3