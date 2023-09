Toto Wolff: «Das ist für den Rest der Saison wichtig»

Mercedes-Teamchef Toto Wolff weiss: «Es ist schwer vorherzusagen, wie das Kräfteverhältnis an jedem Wochenende aussehen wird.» Trotzdem blickt er zuversichtlich auf das anstehende GP-Wochenende in Singapur.

Für Mercedes verlief das Wochenende in Italien besser, als es die Streckencharakteristik befürchten liess. George Russell und Lewis Hamilton landeten auf den Plätzen 5 und 6, wobei Letzterer vom achten Startplatz aus eine schwierigere Aufgabe zu lösen hatte. «Wir haben aus dem Paket, das wir in Monza hatten, das Maximum herausgeholt», freut sich denn auch Toto Wolff.

Der Teamchef von Mercedes erklärt: «Das ist auch für den Rest der Saison wichtig, um den zweiten Platz in der Konstrukteurswertung zu sichern.» Und er betont: «Auf einer Strecke, die nicht unbedingt zu den Eigenschaften unseres Autos passt, waren wir trotzdem konkurrenzfähig. Es ist ermutigend zu sehen, dass der W14 auf verschiedenen Strecken gut funktioniert.»

«Wir hatten nun etwas Zeit, um die zwei Rennen in Folge zu verarbeiten, die intensiv waren, und jetzt geht es in die nächsten beiden Rennen, die an aufeinanderfolgenden Wochenenden stattfinden werden», fügt der Wiener an. Und mit Blick auf das anstehende Kräftemessen auf dem Strassenkurs von Singapur sagt er: «Das ist für jedes Team eine einzigartige Herausforderung.«

«Die heissen und feuchten Bedingungen sind hart für die Fahrer, die Teammitglieder und die Autos. Es ist eine holprige Strecke, und es gibt in diesem Jahr auch einige Veränderungen am Streckenverlauf. Dadurch sollte die Runde flüssiger verlaufen und die Reifen etwas mehr geschont werden», weiss der 51-Jährige aus Österreich.

«Der Kampf mit unseren härtesten Konkurrenten ist unglaublich eng. Es ist schwer vorherzusagen, wie das Kräfteverhältnis an jedem Wochenende aussehen wird. Dennoch sind wir auf Strecken mit hohem Abtrieb in der Regel besser, sodass wir auf eine konkurrenzfähige Leistung hoffen», ergänzt Wolff daraufhin.

Italien-GP, Autodromo Nazionale Monza

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:13:41,143 h

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +6,064 sec

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +11,193

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +11,377

05. George Russell (GB), Mercedes, +23,028

06. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +42,679

07. Alex Albon (T), Williams, +45,106

08. Lando Norris (GB), McLaren, +45,449

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +46,294

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,056 min

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1:10,638

12. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +1:13,074

13. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:18,557

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:20,164

15. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:22,510

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +1:27,266

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Esteban Ocon (F), Alpine, Aufgabe

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Motorschaden





WM-Stand (nach 14 von 22 Grand Prix, ink. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 364 Punkte

02. Pérez 219

03. Alonso 170

04. Hamilton 164

05. Sainz 117

06. Leclerc 111

07. Russell 109

08. Norris 79

09. Stroll 47

10. Gasly 37

11. Ocon 36

12. Piastri 36

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 2

19. Sargeant 0

20. Lawson 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 583 Punkte

02. Mercedes 273

03. Ferrari 228

04. Aston Martin 217

05. McLaren 115

06. Alpine 73

07. Williams 21

08. Haas 11

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 3