Helmut Marko: «Der Rückstand ist viel zu gross» 15.09.2023 - 17:32 Von Vanessa Georgoulas

© LAT Red Bull Racing-Star Max Verstappen kämpfte am Trainingsfreitag in Singapur mit dem Fahrverhalten seines Dienstwagens

Red Bull Racing konnte bisher jeden GP in diesem Jahr gewinnen. In Singapur startete das Weltmeister-Team aber mit Schwierigkeiten ins GP-Wochenende. Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko sagt, was Mühe bereitet.