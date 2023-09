Christian Horner: «Das grossartigste Jahr für uns»

Red Bull Racing durfte dank des Siegs von Max Verstappen in Japan zum sechsten Mal den Gesamtsieg in der Konstrukteurswertung feiern. Teamchef Christian Horner lobte nach dem Rennen seine ganze Mannschaft.

Unterschiedlicher hätte das Rennen in Japan für die beiden Red Bull Racing-Piloten nicht laufen können. Während Max Verstappen von der Pole zum Sieg fuhr und damit seinen 13. GP-Triumph in diesem Jahr feierte, erlebte Sergio Pérez ein Rennen zum Vergessen. Der Mexikaner hatte gleich mehrere unliebsame Treffen auf der Strecke, kassierte zwei Strafen und fiel am Ende aus.

Nachdem er das Auto abgestellt hatte, stieg er nochmals ein, um eine weitere Runde zu absolvieren und die zweite Strafe abzusitzen. Damit verhinderte er, dass er die Strafe beim nächsten Kräftemessen in Katar nachholen muss. Kaum hatte er seine Wartezeit durch, wurde sein GP-Renner wieder in die Box geschoben.

Trotz des Ausfalls des Mexikaners konnte sich Red Bull Racing in Suzuka über die Eroberung des Konstrukteurspokals freuen. Teamchef Christian Horner schwärmte: «Das war das beste Rennen und das grossartigste Jahr für uns. Es ist ein Beweis für die harte Arbeit, die alle Männer und Frauen hier an der Strecke und im Werk in Milton Keynes leisten.»

«Es ist auch eine Leistung, die Red Bull und alle unsere Partner durch einen unglaublichen Kraftakt ermöglicht haben. Jeder hat seinen Teil dazu beigetragen, und Max ist derzeit einfach auf einem anderen Niveau unterwegs als der Rest des Feldes. Das war diesmal wieder eine unglaubliche Performance», freute sich der Brite.

Auch mit Blick auf den kurzen Einsatz von Sergio Pérez sagte Horner: «Es war nicht sein Tag, aber er wird beim nächsten Rennen zurückschlagen und er hat auch einen grossen Anteil am Erfolg gehabt. Er hat diesmal einige Frontflügel gebraucht, wurde beim start schon getroffen und dann hat er eine Strafe kassiert. Dann kam noch die Szene mit Magnussen.»

Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07.George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Kollisionsschäden

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollisionsschäden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Heckflügeldefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 400 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 623 Punkte

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5