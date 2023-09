Sergio Pérez zu Japan-Ausfall: «Es war ein Desaster»

Sergio Pérez erlebte in Japan einen enttäuschenden GP

Sergio Pérez hatte in Japan kein Glück. Der 16. Grand Prix der Saison war für den Mexikaner eigentlich schon kurz nach dem Löschen der Startampel gelaufen. Am Ende musste er einen bitteren Ausfall hinnehmen.

Während Max Verstappen in Japan einen weiteren Sieg feiern durfte, erlebte sein Red Bull Racing-Teamkollege Sergio Pérez ein Rennen zum Vergessen. Der Mexikaner geriet beim Start mit Carlos Sainz und Lewis Hamilton zusammen und steuerte während der frühen Safety-Car-Phase die Box an, um sich eine neue Fahrzeugnase montieren zu lassen.

Weil er auf dem Weg dorthin aber noch vor dem Erreichen der Boxengasse an Fernando Alonso vorbeizog, kassierte er eine 5-sec-Zeitstrafe und zwei Strafpunkte. Das gleiche Schicksal ereilte ihn nach einem unliebsamen Treffen mit Kevin Magnussen in der Haarnadel-Kurve, für das ihn die Regelhüter verantwortlich machten.

Der Rennfahrer aus Guadalajara stellte sein Auto nach 14 Runden an der Box ab, musste aber später im Rennen noch einmal ausrücken, um auch die zweite Strafe abzusitzen. Denn sonst hätte er diese beim nächsten Rennwochenende in Katar absolvieren müssen.

Nach dem Rennen schilderte Pérez seufzend: «Es war ein Desaster, denn ich erwischte einen sehr schlechten Start, ich hatte keine Traktion. Ich war nur ein Passagier, als ich in der ersten Kurve war, denn ich hatte Sainz und Hamilton auf beiden Seiten neben mir. Sie haben mir den ganzen Frontflügel abrasiert, und von da an habe ich den ganzen Grip verloren. Ich denke, dabei ist auch noch mehr Schaden am Auto entstanden.»

Und der aktuelle WM-Zweite sagte zur Kollision mit Magnussen: «Ich habe gemerkt, dass ich in den schnelleren Passagen Mühe hatte, ihm zu folgen, deshalb wusste ich, dass ich es in einer langsameren Ecke versuchen musste. Der Crash war sicherlich mein Fehler und ich möchte mich bei Kevin dafür entschuldigen.»

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko sagte zum zweiten späten Ausrücken von Pérez: «Wenn wir ihn nicht rausgeschickt hätten, hätten wir im nächsten Rennen eine Startplatz-Strafe aufgebrummt bekommen. Wir haben das aber so gemacht, dass Max Priorität hatte, und selbst bei einem Safety-Car nicht behindert worden wäre.»

Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Kollisionsschäden

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollisionsschäden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Heckflügeldefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 400 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 623 Punkte

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5