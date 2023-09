Zak Brown (McLaren): Aston Martin muss zittern

​McLaren mit zwei Autos auf dem Siegerpodest, das gab es in den vergangenen zehn Jahren nur drei Mal. McLaren-CEO Zak Brown sagt, was mit Lando Norris und Oscar Piastri 2023 noch möglich ist.

Nur der übermächtige Max Verstappen stand dem ersten McLaren-Sieg seit Monza 2021 im Weg: Platz 2 für Lando Norris beim Grossen Preis von Japan, Rang 3 für Oscar Piastri. Zwei Fahrer auf dem Siegerpodest, das hatte es für McLaren in den letzten zehn Jahren nur drei Mal gegeben, vor Japan 2023 in Monza 2021 (Daniel Ricciardo vor Lando Norris) und in Australien 2014 (Jenson Button vor Kevin Magnussen).

McLaren-CEO Zak Brown freut sich über die fette Punktebeute in Suzuka, sein Team macht rasant Boden gut auf Aston Martin im Konstrukteurs-Pokal, derzeit steht es da 221:172 für die Grünen im Kampf um Schlussrang 4.

Auf die Frage, ob McLaren in den ausstehenden sechs Rennen Aston Martin noch abfangen könne, meint der 51-jährige Kalifornier Brown: «Ich wünschte, es wäre anders, denn 49 Punkte Rückstand sind schon beträchtlich. Aber wir sind schwer im Kommen, und ich schätze, wenn es so weitergeht, dann wird das noch richtig aufregend.»

«Wir haben in den letzten Rennen gute Form gezeigt und müssen einfach so weitermachen. Und das wird dann hoffentlich reichen, wenn in Abu Dhabi abgerechnet wird.»

Bei den beiden asiatischen Grands Prix von Singapur und Japan hat McLaren gegen Aston Martin bemerkenswerte aufgeholt:



WM-Punkte in Singapur

Aston Martin: 0

McLaren: 24



WM-Punkte in Suzuka

Aston Martin: 4

McLaren: 33



Zak Brown: «Oscar ist zum ersten Mal in Suzuka gefahren, und wir sind sehr beeindruckt von seiner Leistung. Im Rennen hat Lando Norris das bessere Reifen-Management gezeigt, aber so etwas kommt nur mit Erfahrung. Wir sind für die Zukunft prächtig aufgestellt.»





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Kollisionsschäden

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollisionsschäden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Heckflügeldefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 400 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 623 Punkte

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5