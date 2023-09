Timo Glock über Sergio Pérez: «Mental am Boden»

​Der frühere Formel-1-Fahrer Timo Glock blickt auf die grandiose Leistung von Weltmeister Max Verstappen in Japan zurück und versteht nicht, wieso dessen Red Bull Racing-Stallgefährte Sergio Pérez so abfällt.

Mit Saisonsieg Nummer 13 (in 16 Grands Prix) in Japan hat Max Verstappen seinem Team Red Bull Racing vorzeitig den Sieg im Konstrukteurs-Pokal gesichert. Das ringt auch dem 91-fachen GP-Teilnehmer Timo Glock viel Respekt ab.

Der frühere Toyota-Werksfahrer, WM-Zehnter 2008 und 2010, arbeitet heute als GP-Experte für die Kollegen der deutschen Sky und sagt in seiner Nachbetrachtung des Rennens von Suzuka: «Der Titelgewinn zu diesem frühen Zeitpunkt in der Saison beweist einmal mehr die unfassbare Dominanz von Max Verstappen und Red Bull Racing. Die Tatsache, dass Max die Teamwertung mit seinen alleinigen Punkten hätte gewinnen können, sagt alles aus. Ich glaube, wir haben schon viele Jahre gesehen, in denen Teams dominiert haben, aber RBR hat in dieser Saison noch einmal eins draufgesetzt.»

«Die Art und Weise, wie Red Bull Racing den Titel erfolgreich verteidigt hat, ist extrem beeindruckend. Der Rennstall hat fast keine Fehler gemacht, ist strategisch immer auf der Höhe und hatte keine bedeutsamen technischen Probleme, da kann man nur den Hut ziehen.»

Der 41-jährige Lindenfelser sagt aber auch: «Sergio Pérez ist nach gutem Saisonstart extrem abgefallen. Er hat nicht mal mehr im Ansatz eine Chance gegen Verstappen, und Stück für Stück wurden ihm mehr seine Grenzen aufgezeigt, weshalb er mental ziemlich am Boden sein dürfte. Die Fehler, die der Mexikaner macht, sind angesichts seiner Erfahrung teilweise nicht nachvollziehbar und bringen ihn in eine schwierige Ausgangsposition.»



«Dennoch hat Red Bull Racing deutlich gesagt, dass Pérez auch im nächsten Jahr an der Seite von Verstappen sitzen wird. Man bringt gewisse Fahrer wie Daniel Ricciardo, Liam Lawson oder Yuki Tsunoda in Stellung, die übernehmen könnten, sofern Sergio auch im nächsten Jahr keinen guten Job macht, womit er bei einer Vertragsverlängerung wohl keinen guten Stand hätte.»





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Kollisionsschäden

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollisionsschäden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Heckflügeldefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 400 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 623 Punkte

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5