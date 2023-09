Nico Hülkenberg: So plant Haas den Rennwagen 2024

​Im Rahmen des Grand Prix der USA in Austin (Texas) wird Haas markante Verbesserungen an den Autos von Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen haben. Teamchef Günther Steiner erklärt den Hintergrund.

Der US-amerikanische Rennstall Haas hat in den vergangenen elf Grands Prix nur einmal punkten können, mit Kevin Magnussen auf Rang 10 in Singapur.

Für das GP-Wochenende von Austin (USA) Mitte Oktober sind zahlreiche Verbesserungen am Rennwagen geplant, die vor allem den bei Haas kritischen Reifenverschleiss verringern sollten. Das Design der Seitenkästen wird sich dabei an Red Bull Racing orientieren.

Haas-Teamchef Günther Steiner sagte dazu in Suzuka: «Dieses Evo-Paket für Texas entspricht dem Weg, den wir für 2024 ohnehin einschlagen. Es wird uns helfen, mehr über dieses Konzept zu lernen und uns besser auf die kommende Saison vorzubereiten.»

«Wir haben die Probleme früh erkannt. Also haben wir uns gesagt: Gut, lasst uns bei der Entwicklung im Herbst einen Schritt machen, der uns beim Verständnis für das Auto 2024 hilft. Wir erhoffen uns gewissermassen eine Abkürzung im Lernprozess.»



«Hätten wir dieses neue Design erst beim Wintertests in Bahrain 2024 am Wagen, dann müssen wir fünf GP-Wochenenden lang damit arbeiten, um es restlos zu verstehen. Es jetzt schon zu bringen, heisst, dass wir vor dem Hintergrund eines stabilen Reglements schon damit arbeiten können.»



Orientierung an Red Bull Racing hin oder her: Haas bleibt enger Partner von Ferrari und wird gemäss Steiner daher wie gehabt Motor und Kraftübertragung samt Hinterradaufhängung von den Italienern übernehmen.





Japan-GP, Suzuka Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:30:58,421 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +19,387 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +36,494

04. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +43,998

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +49,376

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,221

07. George Russell (GB), Mercedes, +57,659

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +1:14,725

09. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:19,678

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:23,155

11. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

Out

Alex Albon (T), Williams, Kollisionsschäden

Logan Sargeant (USA), Williams, Kollisionsschäden

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Heckflügeldefekt

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Kollisionsschäden

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Kollisionsschäden





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 3 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 400 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 190

04. Alonso 174

05. Sainz 150

06. Leclerc 135

07. Norris 115

08. Russell 115

09. Piastri 57

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 21

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 623 Punkte

02. Mercedes 305

03. Ferrari 285

04. Aston Martin 221

05. McLaren 172

06. Alpine 84

07. Williams 21

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5