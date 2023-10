Helmut Marko zu Max Verstappen: «Einmalige Sache»

Max Verstappen hat sich beim Katar-Sprint den dritten WM-Titel gesichert. Helmut Marko setzte danach zur Lobeshymne auf den verdienten Champion an.

Ein bisschen bremsen muss Red Bull Racing dann doch. Die WM-Party im Hotel fällt nämlich ein wenig kleiner aus. «Ich habe gehört, dass um 2 Uhr Schluss ist, dann wird das Licht abgedreht und die Mechaniker müssen morgen zudem fit sein, das ist auch verständlich», sagte Red Bulls Motorsportberater Dr. Helmut Marko bei Sky.

Denn am Sonntag steigt noch der «normale» GP. «Aber vielleicht findet man da irgendwo eine Hintertür», fügte Marko hinzu. Denn zu feiern gibt es einiges: Max Verstappen hat sich beim Katar-Sprint durch Rang zwei seinen dritten WM-Titel gesichert.

«Ich bin überwältigt. Es ist unglaublich. Wir sind jetzt mit Max seit zehn Jahren zusammen und was da erreicht wurde, ist in der Geschichte der Formel 1 sicher eine einmalige Sache. Er ist jetzt 26 Jahre und er kann noch einiges», sagte Marko.

Für den Titelgewinn «in Style», den Red Bull Racing und Verstappen trotz Startplatz drei eigentlich angepeilt hatten, reichte es nicht ganz, auf Sieger Oscar Piastri im McLaren hatte er am Ende rund 1,8 Sekunden Rückstand.

«Er wollte gewinnen, hat aber gesehen, dass unsere Strategie durch das Safety Car in Mitleidenschaft gezogen wurde. Und hat auch gesehen, dass vorne Piastri wegzieht. Er hat zwei schnelle Runden hingelegt, die haben aber die Reifen überfordert. Also wir hätten in dieser Konstellation keine Chance gegen Piastri gehabt», sagte Marko.

Was beeindruckt ihn besonders? «Dass er sich seit dem ersten WM-Titel 2021 unglaublich weiter gesteigert hat, gleichzeitig eine gewisse Gelassenheit gefunden hat. In dieser Saison hat es kein Tief gegeben, es hat keinen Fehler gegeben und jedes Rennwochenende auf so einem Niveau zu fahren, das ist in dem Alter einzigartig. Er ist absolut bodenständig, lebt sein eigenes Leben, aber der Fokus ist ganz klar auf die Formel 1 gerichtet. Außerhalb des Autos ist er der ideale Schwiegersohn. Im Auto ändert sich das drastisch.»

Ist Verstappen schon vergleichbar mit den ganz Großen wie Michael Schumacher, Lewis Hamilton oder Ayrton Senna? «Ich glaube, da muss man das Alter ins Spiel bringen. Max ist am vergangenen Samstag erst 26 geworden und für dieses Alter hat er bereits unglaubliche Rekorde. Was so faszinierend ist: Dass es immer wieder Steigerungen gibt und dass er die Siege mit einer gewissen Leichtigkeit und Souveränität herausfährt. Und deshalb kann man ihn jetzt schon mit den ganz Großen vergleichen», sagte Marko.

Katar-Sprint, Losail International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 19 Runden

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,871 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +8,497

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,036

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17,314

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +18,806

07. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +19,860

08. Alex Albon (T), Williams, +19,864

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,180

10. Pierre Gasly (F), Alpine, +21,742

11. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +22,863

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +24,523

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,970

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +26,868

Out

Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, Dreher

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

Nico Hülkenberg (D), Haas, Crash

Esteban Ocon (F), Alpine, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 407 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 194

04. Alonso 174

05. Sainz 153

06. Leclerc 137

07. Norris 121

08. Russell 120

09. Piastri 65

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 22

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 630 Punkte

02. Mercedes 314

03. Ferrari 290

04. Aston Martin 221

05. McLaren 186

06. Alpine 84

07. Williams 22

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5