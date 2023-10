Ralf Schumacher: So gut ist Max Verstappen wirklich

​Der Niederländer Max Verstappen hat im Sprint auf dem Losail International Circuit von Katar seinen dritten WM-Titel sichergestellt. GP-Sieger Ralf Schumacher schwärmt vom Red Bull Racing-Star.

Der Titel ist eingetütet: Mit einer kampfstarken Fahrt zum zweiten Platz im Sprint von Katar hat sich der 26-jährige Max Verstappen zum dritten Mal in Folge zum Formel-1-Weltmeister gemacht.

Ralf Schumacher beobachtet die Entwicklung des Red Bull Racing-Piloten seit Jahren. Der WM-Vierte von 2001 und 2002 kommt richtig ins Schwärmen, wenn er vom inzwischen 48-fachen GP-Sieger spricht. Der Formel-1-Experte unserer deutschen Kollegen von Sky sagt: «Dieses Jahr und dieser WM-Titel sind eine unglaubliche Leistung. Vor allem wenn man vergleicht, was Max Verstappen im Gegensatz zu seinem Teamkollegen Sergio Pérez aus dem Auto herausholt.»

«Verstappen macht da schon etwas, was ein Anderer offensichtlich nicht so leicht kann. Aber auch das Team Red Bull Racing macht einen fantastischen Job, zusammen mit dem Fahrer bildet es eine Einheit, die unglaublich ist. Das ist in dieser Form etwas ganz Besonderes, weil so erfolgreich am Stück noch kein Fahrer war. Das ist eine neue Dimension.»

Der 48-jährige Schumacher weiter: «Verstappen hat einfach diese Extra-Klasse. Auch wenn es mal nicht so läuft, schafft er es trotzdem immer wieder, im richtigen Moment dann doch zuzulegen und dabei keine Unfälle zu bauen. Selbst in Singapur, als das Auto als Ausnahme der Regel nicht so gut funktioniert, hat er das geschafft und einen soliden fünften Platz eingefahren.»



«Verstappen ist zudem mit allen Regeln vertraut, er hat die komplette Übersicht über das Rennen. Das macht ihn letztlich auch so erfolgreich. Das Einzige, was für ihn beim Titel Sicherstellen ungewohnt war, ist, dass er dabei nicht gewonnen hat. Das hat ihm sicher ein bisschen gefehlt, weil er einfach so ehrgeizig ist.»



«Titelunabhängig zählt Verstappen für mich jetzt schon zu den größten Fahrern der Formel-1-Geschichte. Wenn man seine Entwicklung sieht und sich auch anschaut, wie er fährt. Vom Typ ist es ihm nicht unbedingt so wichtig, wie viele Titel er am Ende sammelt. Ich könnte mir vorstellen, dass er irgendwann von heute auf morgen einen Schlussstrich unter die Formel 1 zieht und etwas Anderes machen will. Er hat aber aktuell viel Spaß an dem, was er tut; wie lange das andauert, bleibt abzuwarten.»



«Ich traue Max Verstappen noch sehr viele Titel zu. Aber es hängt natürlich auch davon ab, welches Paket er zur Verfügung hat. Bis 2026 sieht es für Verstappen sehr gut aus, erst dann kommen wieder neue Regeln. Wir haben erlebt, dass die meisten Teams nach einer sehr erfolgreichen Phase irgendwann wieder durch eine schwere Zeit gehen. Daher ist es so schwer, genau zu sagen, wie viele Titel Verstappen noch holen wird. Was er bislang aber in der Geschwindigkeit erreicht hat, macht ihn schon zu einem der besten Fahrer der Königsklasse.»



«Auch nach dem vorzeitigen Titelgewinn wird Verstappen hoch motiviert bleiben. Er kann diese Saison noch einige Rekorde knacken, er will weiter Rennen gewinnen. Es wird ihn zudem mehr herausfordern und auch motivieren, wenn ihm vor allem die Fahrer von McLaren näherkommen. Er wird mehr Spaß haben, weil er mehr gefordert ist. Das wird in den letzten Rennen noch spannend, wenn McLaren weiter so zulegt.»





Katar-Sprint, Losail International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 35:01,297 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,871 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +8,497

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,036

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17,314

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +18,806

07. Alex Albon (T), Williams, +19,864

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,180

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +21,742

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,208

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +22,863

12. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +24,860

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,970

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +26,868

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +29,523

Out

Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, Dreher

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

Nico Hülkenberg (D), Haas, Crash

Esteban Ocon (F), Alpine, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 407 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 194

04. Alonso 175

05. Sainz 153

06. Leclerc 135

07. Norris 121

08. Russell 120

09. Piastri 65

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 23

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 630 Punkte

02. Mercedes 314

03. Ferrari 288

04. Aston Martin 222

05. McLaren 186

06. Alpine 84

07. Williams 23

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5