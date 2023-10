Max Verstappen wieder Weltmeister: Lob seiner Gegner

​Der Niederländer Max Verstappen ist zum dritten Mal in Folge Formel-1-Weltmeister. Nach dem Sprint in Katar haben sich einige seiner Gegner zu Wort gemeldet, um ihrer Bewunderung Ausdruck zu geben.

Max Verstappen – Formel-1-Champion 2021, 2022, 2023. Der 26-jährige Niederländer zeigt seine beste Formel-1-Saison, und auch seine Gegner sind tief beeindruckt.

George Russell (Mercedes)

«Red Bull Racing ist in allen Belagen überlegen, und Max fährt ganz offensichtlich auf einem anderen Niveau. Wir können nur den Hut ziehen.»

Alex Albon (Williams)

«Herzlichen Glückwunsch. Ich glaube zwar nicht, dass Platz 2 im Sprintrennen die Art und Weise ist, wie er diesen Titel gewinnen wollte. Aber Max war dieses Jahr einfach so dominant. Das zeigt, auf welchem Niveau er und das Team fahren. Ich weiss, wie es ist, sein Teamkollege zu sein und wie gut er wirklich ist. Max und RBR waren von Anfang bis Ende die Besten im Feld. Die erfolgreiche Titelverteidigung haben sie sich verdient.»

Lewis Hamilton (Mercedes)

«Meinen Glückwunsch an ihn und das Team. Ich hoffe, wir können beim Katar-GP irgendwie mit ihm mithalten.»



Esteban Ocon (Alpine)

«Glückwunsch, mein Freund. Es ist wirklich unglaublich, was du alles erreicht hast. Deine ganze Familie bringt Opfer, das habe ich in all den Jahren gesehen. Ich bin stolz, die Strecke mit dir zu teilen, und hoffe, dass du in Zukunft noch mehr Erfolge hast.»



Charles Leclerc (Ferrari)

«Dreifacher Weltmeister – das ist fantastisch. Wie ich schon oft festgehalten habe, hat Max Verstappen all den Erfolg, der ihm zusteht. Das Team macht das grossartig, aber er macht es unglaublich und zeigt konstant fabelhafte Leistungen. Ich hoffe, er konnte das geniessen, auch wenn das alles an einem Samstag passiert ist. Im Grand Prix werden wir versuchen, ihm das Leben ein wenig schwer zu machen, auch wenn ich persönlich nicht glaube, dass wir auch nur annähernd sein Tempo erreichen werden.»



Pierre Gasly (Alpine)

«Eine weitere Saison der Rekorde. Ich gratuliere ihm und dem Team von Herzen. Red Bull Racing fährt auf einem extrem hohen Niveau. Auch wie wenige Fehler sie machen, das ist im Vergleich zu anderen Teams unerreicht. Man kann die Ergebnisse, die sie erzielen, nur respektieren und schätzen. Aber hoffentlich wird diese Dominanz eher früher als später zu Ende gehen.»



Carlos Sainz (Ferrari)

«Meine Glückwünsche. Er zeigt ein fast perfektes Jahr. Hoffentlich können wir ihm in der kommenden Saison das Leben ein wenig schwerer machen.»



Fernando Alonso (Aston Martin)

«Glückwunsch. Was für eine unglaubliche Saison, Max hat so viele Rekorde gebrochen! Und das waren keine einfachen Rennen, manchmal waren sie aufgrund der Wetterbedingungen ziemlich schwierig. Wenn man so gut wie keine Fehler macht und jeden Sonntag abliefert, ungeachtet der Wetterkapriolen, dann verdient das von uns jeden Respekt.»





Katar-Sprint, Losail International Circuit

01. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 35:01,297 min

02. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,871 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +8,497

04. George Russell (GB), Mercedes, +11,036

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +17,314

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +18,806

07. Alex Albon (T), Williams, +19,864

08. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +21,180

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +21,742

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +22,208

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +22,863

12. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +24,860

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +24,970

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +26,868

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +29,523

Out

Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, Dreher

Logan Sargeant (USA), Williams, Crash

Nico Hülkenberg (D), Haas, Crash

Esteban Ocon (F), Alpine, Crash

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Crash





WM-Stand (nach 16 von 22 Grand Prix, inkl. 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 407 Punkte

02. Pérez 223

03. Hamilton 194

04. Alonso 175

05. Sainz 153

06. Leclerc 135

07. Norris 121

08. Russell 120

09. Piastri 65

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 38

13. Albon 23

14. Hülkenberg 9

15. Bottas 6

16. Zhou 4

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 630 Punkte

02. Mercedes 314

03. Ferrari 288

04. Aston Martin 222

05. McLaren 186

06. Alpine 84

07. Williams 23

08. Haas 12

09. Alfa Romeo 10

10. AlphaTauri 5