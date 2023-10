Christian Horner zu Sergio Pérez: «Das geht so nicht»

​Red Bull Racing-Pilot Sergio Pérez findet nach bärenstarkem erstem Saisonteil nicht zur früheren Form zurück. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner: «Wir brauchen zwei Piloten in Top-Form.»

GP-Routinier Sergio Pérez zeigte einen sehr eindrucksvollen ersten Teil der Formel-1-WM 2023: Zweiter in Bahrain, Sieger in Saudi-Arabien, Fünfter in Australien, Sieger in Aserbaidschan.

Aber in Miami schien der Schmiss des Mexikaners verloren zu gehen: Er wurde von Pole-Position losgefahren Zweiter, aber Max Verstappen überstrahlte alles – Triumphfahrt von Startplatz 9!

Mit Miami begann eine Serie von zehn Siegen in Folge für den Niederländer, Pérez rutschte in die Krise, zeigte in den Qualifyings, den Sprints und in den Grands Prix immer wieder unerklärliche Fehler. Die Tabelle weiter unten zeigt – im besten Auto des Feldes zeigt Pérez teils blamable Leistungen.

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner nach dem schwachen zehnten Platz von «Checo» in Katar: «Unsere Frustration besteht darin, dass wir wissen, wozu Pérez eigentlich fähig wäre. Er hat im vergangenen Jahr und auch 2023 erheblich zum erneuten Gewinn des Konstrukteurs-Pokals beigetragen.»



«Aber wir müssen es als Team schaffen, dass er zur alten Form zurückfindet. Und wir brauchen ihn in dieser Klasse. Das geht so nicht mehr, dieser grosse Unterschied zwischen Max und ihm. Denn wir gehen davon aus, dass die Leistungsdichte im Feld 2024 zunimmt, da müssen beide Piloten Top-Darbietungen zeigen, in jedem Qualifying und in jedem Rennen.»





Vergleich Max Verstappen – Sergio Pérez

Bahrain

Startplatz Verstappen: 1

Startplatz Pérez: 2

Rennergebnis Verstappen: 1

Rennergebnis Pérez: 2



Saudi-Arabien

Startplatz Verstappen: 15

Startplatz Pérez: 1

Rennergebnis Verstappen: 2

Rennergebnis Pérez: 1



Australien

Startplatz Verstappen: 1

Startplatz Pérez: 20

Rennergebnis Verstappen: 1

Rennergebnis Pérez: 5



Aserbaidschan

Startplatz Verstappen: 2

Startplatz Pérez: 3

Rennergebnis Verstappen: 2

Rennergebnis Pérez: 1

Sprint-Startplatz Verstappen: 3

Sprint-Startplatz Pérez: 1

Sprint-Rennergebnis Verstappen: 3

Sprint-Rennergebnis Pérez: 1



Miami

Startplatz Verstappen: 9

Startplatz Pérez: 1

Rennergebnis Verstappen: 1

Rennergebnis Pérez: 2



Monaco

Startplatz Verstappen: 1

Startplatz Pérez: 20

Rennergebnis Verstappen: 1

Rennergebnis Pérez: 16



Spanien

Startplatz Verstappen: 1

Startplatz Pérez: 11

Rennergebnis Verstappen: 1

Rennergebnis Pérez: 4



Kanada

Startplatz Verstappen: 1

Startplatz Pérez: 12

Rennergebnis Verstappen: 1

Rennergebnis Pérez: 6



Österreich

Startplatz Verstappen: 1

Startplatz Pérez: 15

Rennergebnis Verstappen: 1

Rennergebnis Pérez: 3

Sprint-Startplatz Verstappen: 1

Sprint-Startplatz Pérez: 2

Sprint-Rennergebnis Verstappen: 1

Sprint-Rennergebnis Pérez: 2



Grossbritannien

Startplatz Verstappen: 1

Startplatz Pérez: 15

Rennergebnis Verstappen: 1

Rennergebnis Pérez: 6



Ungarn

Startplatz Verstappen: 2

Startplatz Pérez: 9

Rennergebnis Verstappen: 1

Rennergebnis Pérez: 3



Belgien

Startplatz Verstappen: 6

Startplatz Pérez: 2

Rennergebnis Verstappen: 1

Rennergebnis Pérez: 2

Sprint-Startplatz Verstappen: 1

Sprint-Startplatz Pérez: 8

Sprint-Rennergebnis Verstappen: 1

Sprint-Rennergebnis Pérez: out (Kollisionsschäden)





Niederlande

Startplatz Verstappen: 1

Startplatz Pérez: 7

Rennergebnis Verstappen: 1

Rennergebnis Pérez: 4



Italien

Startplatz Verstappen: 2

Startplatz Pérez: 5

Rennergebnis Verstappen: 1

Rennergebnis Pérez: 2



Singapur

Startplatz Verstappen: 11

Startplatz Pérez: 13

Rennergebnis Verstappen: 5

Rennergebnis Pérez: 8



Japan

Startplatz Verstappen: 1

Startplatz Pérez: 5

Rennergebnis Verstappen: 1

Rennergebnis Pérez: out (Aufgabe)



Katar

Startplatz Verstappen: 1

Startplatz Pérez: 20

Rennergebnis Verstappen: 1

Rennergebnis Pérez: 10

Sprint-Startplatz Verstappen: 3

Sprint-Startplatz Pérez: 8

Sprint-Rennergebnis Verstappen: 2

Sprint-Rennergebnis Pérez: out (Kollision)





Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

17. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, nicht gestartet

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Crash

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe



WM-Stand (nach 17 von 22 Grand Prix, inkl. 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 433 Punkte

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 657 Punkte

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5