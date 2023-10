Katar-GP: Keine Hitzeschlacht im nächsten Jahr

In Katar mussten die GP-Piloten unter extremen Bedingungen Gas geben. Die Kritik fiel deutlich aus. Der leitende Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin ist sich sicher: Im nächsten Jahr wird der GP einfacher für die GP-Stars.

Alle Formel-1-Fahrer der heutigen Generation sind topfit, sie trainieren stundenlang, um sich auf die Arbeit im Cockpit vorzubereiten. Auch Hitze-Rennen sind eigentlich kein Problem für sie, wie etwa der Saisonlauf in Singapur jedes Jahr beweist. Doch in Katar stiessen viele Fahrer an ihre Grenzen.

Selbst der dreifache Weltmeister Max Verstappen stöhnte nach der Zielankunft: «Das war eines der schlimmsten Rennen, das ich je erlebt habe. Diese Hitze! Diese Luftfeuchtigkeit! Das war wirklich grenzwertig.» Und der zweitplatzierte Formel-1-Rookie Oscar Piastri, den die Fans zum Fahrer des Tages gewählt haben, erklärte: «Ich bin voll bedient, wirklich fertig. Es war so verdammt heiss!»

Williams-Pilot Logan Sargeant, der in Singapur offenbart hatte, auf das Trinksystem im Auto zu verzichten, musste mitten im Rennen aufgeben. Er schaffte es nur mit Mühe an die Box und nur mit Hilfe seines Teams aus dem Auto. Auch Mercedes-Pilot George Russell gestand nach dem Rennen, dass er kurz davor war, das Rennen aufzugeben.

Da stellt sich die Frage, was getan werden kann, um eine solche Tortur in Zukunft zu vermeiden. Der leitende Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin sagt dazu: «Wenn die Lufttemperatur im Bereich der Körpertemperatur liegt, etwa bei 36 Grad, dann hat ein Ventilator, der auf den Fahrer gerichtet ist, nicht die gleiche kühlende Wirkung wie bei einer etwas niedrigeren Lufttemperatur.»

Der Brite betont: «Die zusätzliche Luftfeuchtigkeit machte es den Piloten auch sehr schwer. Es gab auch noch andere Faktoren. Es ist eine schwierige Strecke, auf der viele Kurven mit hohen g-Kräften durchfahren werden. Es gibt viele Kurven, und das stellt hohe Anforderungen an den Körper.»

«Mit den Einschränkungen bei der Stint-Länge, die beschlossen wurden, konnte man die Reifen so stark beanspruchen, wie man wollte. Das Rennen war für die Fahrer eigentlich eine Abfolge von Quali-Runden, es war also wirklich viel los. All das zusammen machte es wahrscheinlich zum härtesten Rennen, das je einer von ihnen bestreiten musste», ergänzte Shovlin, der aber sicher ist, dass die Bedingungen im nächsten Jahr nicht mehr so hart sein werden: «Das Rennen findet 2024 im Dezember statt, und dann sollte es etwas kühler sein.»

Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

17. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, nicht gestartet

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Crash

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe

WM-Stand (nach 17 von 22 Grand Prix, inkl. 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 433 Punkte

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 657 Punkte

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5