USA-GP in Austin: Was Mercedes Sorgen bereitet

In Katar durfte sich das Mercedes-Team über ein gutes Ergebnis von George Russell freuen. Mit Blick auf das nächste Kräftemessen auf dem Circuit of the Americas bereitet vor allem ein Faktor dem Werksteam Kopfzerbrechen.

Das GP-Wochenende in Katar wird dem Mercedes-Team nicht nur wegen des ärgerlichen Crashs zwischen den beiden Teamkollegen Lewis Hamilton und George Russell in Erinnerung bleiben. Vor dem Rennen am Sonntag zeigte das Duo im Qualifying zum Hauptrennen und im Sprint, dass der diesjährige GP-Renner mit dem Stern auf dem Wüstenkurs sehr gut funktionierte. Das bewies auch Russell, der am Sonntag trotz des Crashs in der ersten Runde Vierter wurde.

Das war keine allzu grosse Überraschung, wie der leitende Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin in seiner GP-Analyse erklärt. «Wir haben erwartet, dass das Auto gut funktioniert und das zeigte sich schon im Sprint, in dem das Auto ein vielversprechendes Tempo hatte. Auch das freie Training fiel stark aus. Die Strecke passte auch viel besser zu unserem Auto als etwa der Suzuka Circuit, auf dem wir zuvor unterwegs gewesen waren.»

Mit Blick auf das nächste Kräftemessen auf dem texanischen Circuit of the Americas in Austin bleibt der Brite dennoch vorsichtig: «Die grosse Frage lautet, wie es dort laufen wird, und nun, diese Strecke ist ganz anders als die Piste in Katar. Wir haben dort einen sehr rauen Belag, auf dem die Reifen schnell überhitzen können.»

«Und unsere grösste Sorge wird dort wohl unsere Highspeed-Performance sein. In diesem Bereich sind Red Bull Racing und McLaren besonders stark», mahnt Shovlin, der sich aber auch tröstet: «Die Strecke hat aber auch langsamere Ecken und in Katar waren wir in diesen Bereichen sehr gut unterwegs. Es ist schwer zu sagen, wo wir stehen werden, aber wir hoffen, dass wir auch in Austin um Podestplätze kämpfen können.»

Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

17. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, nicht gestartet

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Crash

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe

WM-Stand (nach 17 von 22 Grand Prix, inkl. 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 433 Punkte

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 657 Punkte

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5