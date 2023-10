Adrian Newey: «Einer der leichtesten WM-Titelkämpfe»

Adrian Newey freute sich mit Max Verstappen über dessen zweite erfolgreiche Titelverteidigung in Folge

Bis auf das Rennen in Singapur hat Red Bull Racing alle bisherigen Grands Prix in diesem Jahr für sich entschieden. Das kommt nicht von ungefähr, sagt Konstruktionsgenie Adrian Newey, der einen Erfolgsfaktor nennt.

Bereits nach dem Sprintrennen von Katar durfte in der Box von Red Bull Racing gejubelt werden. Denn Max Verstappen hatte mit seinem zweiten Platz im Mini-Rennen einen WM-Vorsprung auf seinen Teamkollegen Sergio Pérez herausgefahren, der nicht mehr wettzumachen ist. Der Niederländer hat in diesem Jahr eine fast perfekte Saison abgeliefert, nur drei Mal war er am Ende nicht der Grand-Prix-Sieger.

In Saudi-Arabien und in Baku musste er den ersten Platz seinem Stallgefährten überlassen und sich mit dem zweiten Rang begnügen. Den GP-Sieg in Singapur sicherte sich Ferrari-Star Carlos Sainz, der mit seinem Triumph die Siegesserie von Red Bull Racing unterbrach. Verstappen kam dort als Fünfter über die Ziellinie.

Bei den darauffolgenden GP in Japan und Katar war Verstappen am Sonntag wieder der strahlende Sieger, und unterstrich damit die Überlegenheit seines Teams. Auch Konstruktionsgenie Adrian Newey, aus dessen Feder der diesjährige RB19 des nun dreifachen Weltmeisters stammt, freute sich mit dem 26-Jährigen über den neuerlichen Titel-Erfolg.

Und vor laufender «Sky Sports F1»-Kamera erklärte er rückblickend: «Das war einer der leichtesten WM-Titelkämpfe und sicherlich eine nicht so stressige Saison, soviel ist klar.»

Und der 64-jährige Brite sprach auch über einen der Erfolgsfaktoren des Rennstalls aus Milton Keynes: «Wir haben über die Jahre ein wirklich tolles technisches Team aufgebaut. Wir haben es geschafft, ein gutes Mass an Stabilität innerhalb unseres Ingenieurteams zu bewahren, und das hilft natürlich. Und wir haben versucht, eine flache Struktur zu schaffen und die gegenseitige Kommunikation zu fördern, damit die Arbeit bei uns Spass macht.»

Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

17. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, nicht gestartet

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Crash

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe

WM-Stand (nach 17 von 22 Grand Prix, inkl. 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 433 Punkte

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 657 Punkte

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5