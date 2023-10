McLaren-Duo in Austin: Premiere und Jubiläum

Nach der erfolgreichen WM-Runde in Katar steht für beide McLaren-Piloten ein ganz besonderes Wochenende auf dem Programm: Oscar Piastri gibt sein Austin-Debüt, während Lando Norris seinen 100. GP bestreitet.

Das Sprint-Rennwochenende in Katar war ein voller Erfolg für das McLaren-Team. Im Sprint durfte sich Rookie Oscar Piastri nach 19 Runden über seinen ersten GP-Sieg freuen, sein Teamkollege Lando Norris landete auf dem dritten Platz. Im GP kam Piastri als Zweiter erneut vor dem Briten ins Ziel, der erneut Dritter wurde.

Nun steht mit dem GP-Wochenende in Texas für Beide eine spezielle WM-Runde auf dem Programm. Denn Piastri wird zum ersten Mal auf dem Circuit of the Americas Gas geben, während Norris seinen 100. GP-Einsatz bestreiten wird. Ersterer freut sich auf sein Austin-Debüt und erklärt: «Ich kann es kaum erwarten, die Energie der Fans dort zu spüren.»

«Es ist eine coole Piste mit einigen Abschnitten, die an andere WM-Kurse erinnern. Wir werden ein weiteres Sprint-Wochenende durchführen und das bedeutet, dass wir wieder mehr Chancen haben werden, Punkte zu sammeln», fügt der 22-Jährige aus Melbourne an.

Norris schwärmt: «Ich freue mich wirklich auf die Rückkehr nach Austin, denn das GP-Wochenende in Texas bietet immer viel Spass und in diesem Jahr ist es noch spezieller, weil ich dort mein 100. Formel-1-Rennen mit McLaren bestreiten werde. Austin ist ein grossartiger Ort, um das zu feiern, da die Fans dort immer für eine grossartige Atmosphäre sorgen.»

«Ich habe mir in der vergangenen Woche im Werk in Woking die Zeit genommen, das gute Ergebnis von Katar zu feiern und nutzte natürlich auch die Gelegenheit, um zu analysieren, was ich besser hätte machen können. Ich habe auch einige Zeit im Simulator verbracht, um mich auf die anstehenden drei Rennen vorzubereiten. Es wird nicht einfach, aber wir sind fest entschlossen, ein paar Punkte mehr einzufahren», verrät der 23-Jährige.

Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

17. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, nicht gestartet

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Crash

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe

WM-Stand (nach 17 von 22 Grand Prix, inkl. 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 433 Punkte

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 657 Punkte

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5