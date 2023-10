Toto Wolff zu Crash Hamilton/Russell: Mercedes zuerst

Aus für Lewis Hamilton in Katar

​Crash in der ersten Runde des Katar-GP zwischen den Mercedes-Fahrern George Russell und Lewis Hamilton. Was Teamchef Toto Wolff seinen Piloten fürs GP-Wochenende von Austin mit auf den Weg gibt.

Schreckmoment für die Mercedes-Verantwortlichen kurz nach dem Start zum Grossen Preis von Katar: Der von Startplatz 2 losgefahrene George Russell wurde ausgerechnet von seinem Mercedes-Stallgefährten Lewis Hamilton zur Seite geschubst. Hamilton war out, Russell wurde nach einer Aufholjagd noch guter Vierter.

Hamilton übernahm sofort die volle Verantwortung für den Zusammenstoss und entschuldigte sich nach dem Hitzerennen bei Russell.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff schätzt die Lage so ein: «Katar war für uns ein typischer Fall von Was-hätte-sein-können. Du willst als Teamchef nie deine zwei Autos kollidieren sehen. Es war frustrierend, viele Punkte herzuschenken, in einem Rennen, in welchem wir guten Speed hatten.»

«Ich fand es allerdings erfreulich, wie die Fahrer reagiert haben. Lewis und George sind sich dessen bewusst, dass zuerst Mercedes kommt, dann der Fahrer. Und sie würden das nie absichtlich aufs Spiel setzen. Wir werden aus dieser Situation etwas lernen.»



«Was das kommende GP-Wochenende von Austin angeht, so werden wir einen neuen Boden am Wagen haben. Es handelt sich um die letzte markante Veränderung am Fahrzeug. Das sollte das Auto ein wenig schneller machen, vor allem jedoch ein wichtiger Meilenstein sein auf dem Weg zum 2024er Fahrzeug vom Typ W15.»



«Wir wollen unseren zweiten Platz im Konstrukteurs-Pokal unbedingt halten. Dazu müssen wir gegen starke Konkurrenz unsere Leistung auf jeder Strecke optimieren.»





Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

17. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, nicht gestartet

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Crash

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe





WM-Stand (nach 17 von 22 Grand Prix, inkl. 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 433 Punkte

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 657 Punkte

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5