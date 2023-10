Nico Rosberg: George Russell? Nett sein reicht nicht

​In Katar sind die Mercedes-Fahrer Lewis Hamilton und George Russell aneinandergeraten. Weltmeister Nico Rosberg: «Russell kann es sich nicht leisten, immer nur als der nette Junge wahrgenommen zu werden.»

Ungläubige Gesichter am Mercedes-Kommandostand, Sekunden nach dem Start zum Grossen Preis von Katar: Berührung zwischen Lewis Hamilton, der von links aussen angriff, mit George Russell, der von Startplatz 2 hinter Max Verstappen losgefahren war. Hamiltons Auto trudelte ins Kiesbett, Russell konnte nach einem Dreher weitermachen und wurde noch Vierter.

Der langjährige Mercedes-Fahrer Nico Rosberg, für unsere Kollegen von Sky am Losail International Circuit, schätzt die Lage im Podcast des Senders so ein: «Es wird langsam heiss bei Mercedes. Schon in Suzuka gab es zwischen den beiden eine Situation, die jenseits der Grenze war.»

«Es ist sehr interessant, das zu verflogen. Ich hoffe, Teamchef toto Wolff weiss das vorsichtig zu managen, denn du muss hier verhindern, dass eine Negativspirale beginnt.»

«Die Situation für George ist nicht einfach. Russell kann es sich nicht leisten, immer nur als der nette Junge wahrgenommen zu werden. Nett sein, das reicht nicht. Du musst als aufstrebender Fahrer den Druck aufrecht erhalten. Du musst ein wenig unbequem sein. Das ist zwar lästig, aber wenn er das nicht tut, dann geht das Team den Weg des geringsten Widerstands.»



«Wir merken ja auch anhand der Funkmeldungen von Russell, wie er da aufmuckt. Wenn es Vorgaben in Sachen Strategie gibt, dann fügt sich Russell, aber er hängt dann jeweils etwas an, wie ‚wieder einmal’ oder so. Er hält da in gewissem Rahmen schon dagegen.»



Lewis Hamilton hat sich nach der Kollision von Katar bei Russel entschuldigt. Rosberg, 23-facher GP-Sieger und Formel-1-Champion 2016, stuft das so ein: «Das ist ein Sieg für Russell, gegen innen und gegen aussen. Als ich an der Seite von Lewis fuhr, hätte er so einen Fehler nie zugegeben.»



«Alles in allem ist das eine hochinteressante Situation, und wenn es einen Teamchef gibt, dem ich es zutraue, hier die Kontrolle zu behalten, dann ist es Toto. Er hat die Autorität, und er geniesst den Respekt der Fahrer. Nur er kann sich mit den Fahrern hinsetzen und auch mal auf den Tisch hauen. Ich schätze, er wird sich mit den Piloten zuerst einzeln unterhalten und dann ein Gespräch mit allen drei anstreben.»





Katar-GP, Losail International Circuit

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:39,168 h

02. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +4,833 sec

03. Lando Norris (GB), McLaren, +5,969

04. George Russell (GB), Mercedes, +34,119

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +38,976

06. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,032

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +62,390

08. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +66,563

09. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +76,127

10. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +80,181

11. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +81,652

12. Pierre Gasly (F), Alpine, +82,300

13. Alex Albon (T), Williams, +91,014

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1 Runde

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1 Runde

17. Liam Lawson (NZ), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Carlos Sainz (E), Ferrari, nicht gestartet

Lewis Hamilton (GB), Mercedes, Crash

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe





WM-Stand (nach 17 von 22 Grand Prix, inkl. 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 433 Punkte

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 657 Punkte

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5