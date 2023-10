1 Million Euro Strafe: Schock für Formel-1-Stars

Die FIA hat die Summe für die maximal mögliche Geldstrafe, die Formel-1-Piloten erhalten können, auf eine Million Euro erhöht. Die Reaktion der GP-Stars auf diese Regeländerung fällt deutlich aus.

Zum ersten Mal seit zwölf Jahren wurde die Summe für die höchstmögliche Geldstrafe in der Formel 1 erhöht: Bei einer Sitzung des Motorsport-Weltrats der FIA in Genf wurde am Donnerstag beschlossen, dass die Fahrer künftig mit bis zu einer Million Euro bestraft werden können. Damit wurde die bisherige Summe von 250.000 Euro vervierfacht. Begründet wurde diese saftige Erhöhung mit der Tatsache, dass die vorherige Summe den Bedürfnissen des Motorsports nicht gerecht werde.

Die Formel-1-Stars reagierten deutlich auf die Regeländerung. So erklärte etwa Kevin Magnussen: «Ich weiss nicht, welches Vergehen mit einer Million Euro bestraft werden kann, aber das hört sich lächerlich an.» Und mit Blick auf die gestohlene Uhr von Ferrari-Star Charles Leclerc, deren Wert auf mehr als eine Million Euro geschätzt wurde, fügte er lachend an: «Charles kann seine Uhr abgeben, aber ich würde verschwinden und man würde nie wieder etwas von mir hören.»

Auch Champion Verstappen, der 2021 in Brasilien mit einer Strafe von 50.000 Euro belegt wurde, weil er den Heckflügel von Lewis Hamiltons Mercedes angefasst hatte, konnte sich einen Witz nicht verkneifen: «Wenn das Berühren eines Heckflügels 50.000 Euro kostet, würde ich gerne wissen, was eine Strafe von einer Million Euro rechtfertigt.»

Und Altmeister Fernando Alonso erklärte: «Das scheint mir nicht angemessen. Unser Sport gilt als elitär und schwer zugänglich. Wir sprechen über Themen wie Nachhaltigkeit und Chancengleichheit und versuchen, unseren Teil dazu beizutragen, für alle zugänglicher zu werden. Angesichts dieser Bemühungen erscheint es mir falsch, derart grosse Beträge für die Strafen festzulegen.»

Russell rechnete vor, dass er in seinem ersten Formel-1-Jahr bei Williams bereits einen finanziellen Verlust verbuchen musste, weil die Kosten seine Einnahmen überstiegen. «Und das trifft wahrscheinlich auf 25 Prozent des Feldes zu», fügte er an. Die Fahrer haben schon in der Vergangenheit eine Klarstellung über die Verwendung der Strafzahlungen verlangt. «Das Geld muss in die Nachwuchsförderung fliessen, aber bisher haben wir keine Antwort auf unsere Frage bekommen», betonte der Brite, der einer der Direktoren der GP-Fahrervereinigung GPDA ist.

WM-Stand (nach 17 von 22 Grand Prix, inkl. 4 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 433 Punkte

02. Pérez 224

03. Hamilton 194

04. Alonso 183

05. Sainz 153

06. Leclerc 145

07. Norris 136

08. Russell 132

09. Piastri 83

10. Stroll 47

11. Gasly 46

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 657 Punkte

02. Mercedes 326

03. Ferrari 298

04. Aston Martin 230

05. McLaren 219

06. Alpine 90

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5