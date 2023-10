McLaren: In Austin schwächer als in Katar? 20.10.2023 - 17:32 Von Vanessa Georgoulas

© LAT Oscar Piastri weiss: Die Bodenwellen werden in Texas eine Herausforderung für McLaren sein

Das McLaren-Team durfte sich in Katar über den Sprint-Sieg von Oscar Piastri und die Plätze 2 und 3 im GP freuen. Auf dem Circuit of the Americas erwartet der Australier aber eine grössere Herausforderung.