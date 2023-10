Helmut Marko erklärt: «Das war das Hauptproblem»

Formel-1-Champion Max Verstappen musste sich im Qualifying zum GP in Austin mit dem sechsten Platz begnügen. Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko verriet hinterher, was dem Red Bull Racing-Star Mühe bereitete.

Für Max Verstappen endete das Qualifying zum Grand Prix in Austin enttäuschend. Der Red Bull Racing-Star schaffte es zwar im Q3 die schnellste Runde zu drehen, doch ein Ausritt in der 19. Kurve wurde dem Niederländer zum Verhängnis. Die Zeit wurde ihm gestrichen und er musste sich am Ende mit dem sechsten Platz begnügen.

Er habe mit starkem Untersteuern gekämpft, berichtete der dreifache Champion hinterher. Und Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko erklärte bei «Sky»: «Das Hauptproblem war, dass sich das Auto nicht so verhalten hat, wie es der Max gerne gehabt hätte. Die starken Bodenwellen haben uns mehr irritiert als es unsere Gegner betroffen hat.»

Dass Verstappen die beste Rundenzeit gestrichen wurde, kann er nachvollziehen. «Von der einen Kamera-Perspektive war es klar ersichtlich, dass er leider deutlich über den Limits war», sagte der Grazer, der mit Blick auf das Rennen dennoch zuversichtlich bleibt. «Die Renndistanz – oder sagen wir der Reifenverschleiss – ist unsere Stärke, genauso wie die Tatsache, dass wir im Rennen das Tempo mehr oder weniger über die volle Distanz gehen», stellte er klar.

«Das Rennen startet um zwei Uhr, dann wird es heisser sein. Aber natürlich wird es schwer vom sechsten Startplatz aus, denn da sind auch einige schwierige Leute zu überholen», mahnte der 80-Jährige. «Es wird schwierig, aber ich sage, es ist nicht unmöglich», fügte er an. Man müsse nun die richtige Mischung finden und sowohl aggressiv angreifen, als auch die Reifen über die Distanz am Leben halten.

GP-Qualifying, USA

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:34,723 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, 1:34,853

03. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:34,862

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:34,945

05. George Russell (GB), Mercedes, 1:35,079

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:35,081

07. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:35,089

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:35,154

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:35,173

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:35,467

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:35,697

12. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:35,698

13. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:35,858

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:35,880

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:35,974

16. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:36,235

17. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:36,268

18. Alex Albon (T), Williams, 1:36,315

19. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:36,589

20. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:36,827