George Russell: Wirbel um Strafe im Austin-Sprint

Mercedes-Pilot George Russell wurde im Sprint von Austin mit einer 5-sec-Strafe bedacht, weil er Oscar Piastri neben der Piste überholte. Der McLaren-Pilot fand hinterher dennoch kritische Worte.

In der dritten Runde des Sprints in Austin zog George Russell an Oscar Piastri vorbei. Der Mercedes-Pilot überholte den McLaren in der 15. Kurve, indem er neben die Strecke fuhr. Für das Manöver kassierte der Brite eine 5-sec-Zeitstrafe, denn als die Regelhüter reagierten, war es schon zu spät, um die Position einfach wieder zurückzugeben, da Pierre Gasly in der Zwischenzeit an Piastri vorbeigezogen war.

«Du fährst besser, wenn du eine 5-sec-Zeitstrafe bekommst, als wenn du die Position zurückgibst, denn wenn du den Gegner wieder vorbeilassen musst, denn damit bist du dann viel weiter vorne», kommentierte Formel-1-Veteran Martin Brundle die Szene. Russell fiel durch die Zeitstrafe allerdings von Platz 7 auf Position 8 zurück.

Auch Piastri übte Kritik und sagte: «Ich achtete nicht auf George, denn er lag ja hinten. Aber ich habe mir die Wiederholung der Aufnahmen angeschaut und es ist klar, dass er neben der Strecke beschleunigt und vorbeizieht. Die fünf Sekunden haben einen Unterschied gemacht, aber keinen grossen. Wenn du in einem schnelleren Auto sitzt, kannst du sowas machen, und das ist für alle nicht so gut. Es war klar, dass dieses Manöver nicht in Ordnung ist und die Stewards haben ihn auch dafür bestraft. Aber die Frage ist, ob nes die richtige Strafe war und ob sie damit einen Präzedenzfall geschaffen haben.»

Der Australier, der das Rennen auf dem zehnten Platz beendete, wollte Russell nicht direkt unterstellen, absichtlich neben die Strecke gefahren zu sein. «Soweit würde ich nicht gehen, aber ich denke, in dieser Situation war es ziemlich offenkundig und unter diesen Umständen sollte es nicht so schwierig sein, die Position wieder zurückzugeben. In einem längeren Rennen kann man davon profitieren, so an langsameren Autos vorbeizukommen, wenn es dafür nur eine 5-sec-Strafe gibt.»

Russell, der mit einer Startplatz-Strafe in den Sprint gegangen war, weil er beim Shootout Charles Leclerc im Weg stand, sagte: «Beide Strafen, die ich heute erhalten habe, waren fair. Ich konnte die Position im Sprint nicht an Piastri zurückgeben, da Gasly ihn bereits überholt hatte. Hätte ich Piastri vorbeigelassen, hätte ich auch Gasly vorbeilassen müssen. Das war ein bisschen schade, denn es war ein optimistisches Manöver von mir.»

Austin-Sprint, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 31:30,849 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +9,456 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,987

04. Lando Norris (GB), McLaren, +18,863

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,928

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +28,307

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +32,403

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,250

09. Alex Albon (T), Williams, +34,567

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,403

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +44,986

12. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +45,509

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,086

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +49,733

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +56,650

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,401 min

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:07,972

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:11,122

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:11,449

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Bremsen





WM-Stand (nach 17 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 441 Punkte

02. Pérez 228

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 156

06. Leclerc 151

07. Norris 141

08. Russell 133

09. Piastri 83

11. Gasly 48

10. Stroll 47

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 669 Punkte

02. Mercedes 334

03. Ferrari 307

04. Aston Martin 230

05. McLaren 224

06. Alpine 92

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5