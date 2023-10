Illegale Manöver: Klare Forderung von Lando Norris

Über das Überholmanöver von George Russell im Sprint von Austin ärgerte sich nicht nur Oscar Piastri, der dadurch eine Position einbüsste. Auch sein McLaren-Teamkollege Lando Norris fand klare Worte.

George Russell kam im Austin-Sprint an Oscar Piastri vorbei, indem er neben die Strecke fuhr und sich dadurch einen Vorteil verschaffte. Der Mercedes-Pilot wurde von den Regelhütern mit einer 5-sec-Zeitstrafe gebüsst, denn bis ein Urteil gefällt wurde, hatte sich Pierre Gasly zwischen das Duo geschoben, sodass die Stewards keinen Positionswechsel befehlen konnten.

Piastri stellte die Strafe nach dem Sprint in Frage, und ärgerte sich, dass Gegner in schnelleren Autos durch die milde Bestrafung einen Anreiz bekommen, neben der Piste zu überholen, um dann soviel Gas zu geben, dass sich die 5-sec-Strafe nicht auswirkt.

Auch sein Teamkollege Lando Norris kritisierte das Vorgehen der Rennkommissare – obwohl Russell durch die Strafe eine Position einbüsste. Norris sagte nach dem Fallen der Zielflagge: «Wir haben in den Fahrerbesprechungen schon so oft darüber gesprochen, und auch George selbst hat darauf hingewiesen, dass man durch das Verlassen der Strecke gut an einem Gegner vorbeikommen kann.»

«Das kann man locker planen und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir zum Schluss kamen, dass die Leute absichtlich neben die Strecke fahren werden. Wir haben genau darüber gesprochen, dass jemand extra abkürzt, wenn er schneller ist, weil er die fünf Sekunden Vorsprung, die er dann wegen der Strafe braucht, locker herausfahren kann», erklärte der Brite.

Als Beispiel nannte Norris die Schikane von Monaco. «Deshalb sagten die Regelhüter, dass man die Position zurückgeben muss, wenn man durchs Abkürzen vorbeikommt. Aber nun haben sie anders gehandelt und damit einen Präzedenzfall geschaffen.» Da fehle die Konstanz in der Rechtssprechung, ärgerte er sich.

Dass ein Positionswechsel wegen Gasly nicht mehr verlangt werden konnte, sieht der 23-Jährige nicht ein. «Es ist ja dein eigener Fehler, du hast das Risiko auf dich genommen», erklärte er achselzuckend, und sagte, dass man dann halt zwei Positionen zurückfallen muss. «So würde jeder die Position gleich zurückgeben, denn er wüsste, dass er danach bestraft wird.»

Ganz generell müsse man härtere Strafen aussprechen, findet Norris. «So sollte man einen Präzedenzfall schaffen, das wäre besser als die ganze Zeit die Strafen anzupassen und nicht einzuhalten, was vereinbart wurde.»

Austin-Sprint, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 31:30,849 min

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +9,456 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +17,987

04. Lando Norris (GB), McLaren, +18,863

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +22,928

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +28,307

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +32,403

08. George Russell (GB), Mercedes, +34,250

09. Alex Albon (T), Williams, +34,567

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +42,403

11. Esteban Ocon (F), Alpine, +44,986

12. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +45,509

13. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +49,086

14. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +49,733

15. Nico Hülkenberg (D), Haas, +56,650

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:04,401 min

17. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:07,972

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1:11,122

19. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:11,449

Out

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Bremsen





WM-Stand (nach 17 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 441 Punkte

02. Pérez 228

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 156

06. Leclerc 151

07. Norris 141

08. Russell 133

09. Piastri 83

11. Gasly 48

10. Stroll 47

12. Ocon 44

13. Albon 23

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Zhou 6

17. Tsunoda 3

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 0

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 669 Punkte

02. Mercedes 334

03. Ferrari 307

04. Aston Martin 230

05. McLaren 224

06. Alpine 92

07. Williams 23

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 5