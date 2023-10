Timo Glock: Mercedes ist auf dem richtigen Weg

Timo Glock: Zuversicht für Mercedes-Zukunft, keine Kritik an Ferrari

Der frühere GP-Pilot und heutigen Sky-TV-Experte Timo Glock ist sich sicher, dass Mercedes mit dem Upgrade die richtige Richtung eingeschlagen hat. Auch Ferrari habe nichts falsch gemacht, betont der Deutsche.

Das Mercedes-Team hatte für das Rennen in Austin ein umfangreiches Unterboden-Update dabei, mit dem Lewis Hamilton sowohl im Sprint als auch im Rennen den zweiten Platz eroberte.

Das gute Ergebnis im GP vom Sonntag war zwar schnell Geschichte, weil er wegen einer zu stark abgewetzten Bodenplatte disqualifiziert wurde. Das Tempo des siebenfachen Weltmeisters im 18. GP der Saison macht aber Mut, wie Teamchef Toto Wolff erklärte.

Auch Timo Glock ist angesichts der Ergebnisse des 103-fachen GP-Siegers zuversichtlich. Der ehemalige GP-Star und heutige TV-Experte des Bezahlsenders «Sky» schreibt in seiner Kolumne: «Bei Mercedes hat man jetzt verstanden, in welche Richtung es gehen muss. Ich denke, dass das Auto einfach nochmal mehr an Red Bull Racing und McLaren angelehnt ist.»

«Es war klar zu sehen, dass es immer mehr in die richtige Richtung geht – auch jetzt mit dem Update, was bei Lewis Hamilton sehr gut funktioniert hat. Umso unerklärlicher ist deshalb für mich, warum George Russell solche Probleme hatte», fährt der Deutsche fort.

«Aber bei Mercedes hat man genügend gelernt, um für nächstes Jahr ein Auto zu bringen, das von Anfang an auf der Höhe von Red Bull Racing ist, darauf bin ich sehr gespannt. Wenngleich auch klar ist, dass Red Bull Racing und alle anderen Teams ebenfalls weiterentwickeln. Somit ist es immer schwierig, wenn du einem Rückstand hinterherläufst», fügt der ehemalige Formel-1-Pilot an.

Auch Ferrari bekommt keine schlechten Noten: «Ferrari hat schon am Samstag im Sprint realisiert, dass man nicht auf der Höhe von Red Bull Racing und in der Lage ist, um den Sieg mitzufahren – auch wenn Charles Leclerc auf der Pole stand. Deswegen haben sie strategisch etwas anderes versucht und meiner Meinung nach auch nichts falsch gemacht. Der reine Speed war einfach nicht da.»

«Beide Fahrer waren auf unterschiedlichen Strategien unterwegs und sind nicht weit voneinander entfernt ins Ziel gekommen. Im Nachhinein war die Einstopp-Strategie nicht die schnellere, aber sie haben es einfach versucht – auch wenn Teamchef Fred Vasseur hinterher gesagt hat, dass es eigentlich eine Fehlentscheidung war. Im Nachhinein ist man immer schlauer», ergänzt der 41-Jährige.

USA-GP, Circuit of the Americas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 56 Runden in 1:35:21,362 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +10,730

03. Carlos Sainz (E), Ferrari, +15,134

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +18,460

05. George Russell (GB), Mercedes, +24,999

06. Pierre Gasly (F), Alpine, +47,996

07. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, + 48,696

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:14,385 min

09. Alex Albon (T), Williams, +1:26,714

10. Logan Sargeant (USA), Williams, +1:27,998

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:29,904

12. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:38,601

13. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1 Runde

14. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

15. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1 Runde

Out

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Schäden am Unterboden

Oscar Piastri (AUS), McLaren, Kollisionsschäden

Esteban Ocon (F), Alpine, Kollisionsschäden

Disqualifiziert

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

Charles Leclerc (MC), Ferrari

WM-Stand (nach 18 von 22 GP, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 466 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 201

04. Alonso 183

05. Sainz 171

06. Norris 159

07. Leclerc 151

08. Russell 143

09. Piastri 83

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 44

13. Albon 25

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Zhou 6

18. Magnussen 3

19. Lawson 2

20. Sargeant 1

21. De Vries 0

22. Ricciardo 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 706 Punkte

02. Mercedes 344

03. Ferrari 322

04. McLaren 242

05. Aston Martin 236

06. Alpine 100

07. Williams 26

08. Alfa Romeo 16

09. Haas 12

10. AlphaTauri 10