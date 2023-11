Toto Wolff (Mercedes): «Guter Schritt nach vorne»

​Starker zweiter Platz von Lewis Hamilton beim Grossen Preis von Mexiko. Sein Mercedes-Teamchef Toto Wolff findet: «Wir haben einen guten Schritt nach vorne getan, aber dass Auto bleibt schwierig.»

Es ist fast ein Jahr her, dass der frühere Dauer-Weltmeister Mercedes einen Grand Prix gewonnen hat – mit George Russell in Interlagos. Nun geht es erneut ins GP-Wochenende von Brasilien, ein weiteres Mal im Sprintformat.

Mercedes-Teamchef Toto Wolff blickt zunächst zurück: «Wir haben in Mexiko unseren Vorsprung auf Ferrari beim Kampf um den zweiten Platz in der Konstrukteurswertung verteidigt. Das ist ein wichtiger Kampf für uns, den wir unbedingt gewinnen wollen.»

«Angesichts des schwierigen Starts in das Wochenende und unserer Startpositionen war es positiv, mit einem zweiten Platz aus Mexiko abzureisen.»

«Das Auto zeigte gutes Renntempo, aber wir wissen, dass wir noch mehr Arbeit vor uns haben, um das Maximum aus dem W14 über alle drei Tage hinweg herauszuholen.»

«Lewis hat eine sehr starke Leistung gezeigt, um auf das Podium zu gelangn, und George hat alles gegeben, selbst als seine Reifen zum Ende des Rennens stark abbauten.»



«Wir haben jetzt noch ein letztes Rennen in diesem Triple-Header, und das ist in Brasilien. Wir wissen, dass wir in den letzten Rennen einen guten Schritt nach vorne gemacht haben, aber Mexiko hat gezeigt, dass der Rennwagen vom Typ W14 immer noch schwierig zu beherrschen ist. Wir wollen in Interlagos mit einer soliden Ausgangsbasis ankommen, und dann werden wir sehen, was wir daraus machen können.»



«Natürlich haben wir gute Erinnerungen an Brasilien, insbesondere an die letzten beiden Besuche mit Lewis' spektakulärem Sieg 2021 und Georges erstem GP-Triumph 2022.»



«Die brasilianischen Fans sind sehr leidenschaftlich, wenn es um die Formel 1 geht, und wir werden von ihnen immer überaus enthusiastisch empfangen. Hoffentlich wird unser Paket dort gut funktionieren, und wir können eine gute Show für alle bieten.»





Mexiko-GP, Autódromo Hermanos Rodríguez

01. Max Verstappen (NL), Red Bull, 2:02:30,814 h

02. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +13,875 sec

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +23,124

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +27,154

05. Lando Norris (GB), McLaren, +33,266

06. George Russell (GB), Mercedes, +41,020

07. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +41,570

08. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +43,104

09. Alex Albon (T), Williams, +48,573

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1:02,879 min

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +1:06,208

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +1:18,982

13. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1:20,309

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +1:21,676

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:25,597

Out

Logan Sargeant (USA), Williams, Aufgabe

Lance Stroll (CDN), Aston Martin, Kollision

Fernando Alonso (E), Aston Martin, Aufgabe

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufhängung

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, Unfall





WM-Stand (nach 19 von 22 Grand Prix, inkl. 5 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 491 Punkte

02. Pérez 240

03. Hamilton 220

04. Sainz 183

05. Alonso 183

06. Norris 169

07. Leclerc 166

08. Russell 151

09. Piastri 87

10. Gasly 56

11. Stroll 53

12. Ocon 45

13. Albon 27

14. Bottas 10

15. Hülkenberg 9

16. Tsunoda 8

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 731 Punkte

02. Mercedes 371

03. Ferrari 349

04. McLaren 256

05. Aston Martin 236

06. Alpine 101

07. Williams 28

08. AlphaTauri 16

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12