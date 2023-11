GP in São Paulo: 3 Fahrer mit Startplatz-Strafen

George Russell ist einer von drei Piloten, die nach dem Qualifying in Interlagos eine Startplatz-Strafe kassiert haben

Dreieinhalb Stunden nach dem Ende des Qualifyings in São Paulo war klar: Gleich drei Fahrer müssen in der Startaufstellung zwei Positionen nach hinten rücken. Betroffen sind George Russell, Esteban Ocon und Pierre Gasly.

Um Blockaden in der Ausfahrt der Boxengasse zu vermeiden, wurde vor dem Rennwochenende in Brasilien eine neue Regel eingeführt. Demnach ist es den GP-Stars zwar erlaubt, Ausgangs der Boxengasse bis zur zweiten Safety-Car-Linie langsam zu fahren, um eine Lücke zum Vordermann entstehen zu lassen. Die Piloten sind jedoch verpflichtet, so weit es geht auf die linke Seite zu rücken, um nachfolgende Fahrer nicht zu behindern.

Im Qualifying zum GP am Sonntag sorgten gleich mehrere Szenen für Proteste und nach dem Rennen mussten sich mehrere Piloten vor den Regelhütern Gerd Ennser, Loic Bacquelaine, Vitantonio Liuzzi und Luciano Burti erklären und für drei Piloten gab es wegen der neuen Regel eine Startplatz-Strafe.

Sowohl Mercedes-Fahrer George Russell als auch die Alpine-Piloten Esteban Ocon und Pierre Gasly müssen am Sonntag in der Startaufstellung jeweils um zwei Positionen nach hinten rücken, weil sie bei ihrer Schleichfahrt nicht ganz nach links rückten.

Für Vorjahressieger Russell bedeutet dies, dass er statt von Startplatz 6 von Position 8 ins 20. Rennen der Saison starten muss. Ocon fällt von Startplatz 12 auf Position 14 zurück und sein Teamkollege und Landsmann von Position 13 auf Startplatz 15.

Startaufstellung GP, Brasilien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:10,727 min

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:11,021

03. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:11,344

04. Fernando Alonso (E), Aston Martin, 1:11,387

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:11,469

06. Lando Norris (GB), McLaren, 1:11,987

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:11,989

08. George Russell (GB), Mercedes, 1:11,590*

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:12,321

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, ohne Zeit

11. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:10,547

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:10,723

13. Alex Albon (T), Williams, 1:10,840

14. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:10,562*

15. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:10,567*

16. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:10,837

17. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, 1:10,843

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:10,955

19. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:11,035

20. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, 1:11,275

* Strafversetzung um zwei Positionen