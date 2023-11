Nico Hülkenberg: «Das ist unsere grösste Schwäche»

Ob das Haas-Team mit seinem Protest gegen das Ergebnis des USA-GP erfolgreich sein wird, steht noch aus. Auf der Strecke gibt es derzeit nicht viel Hoffnung. Nico Hülkenberg wirft einen Blick in die Zukunft.

Für Schlagzeilen sorgt das Haas-Team derzeit nur neben der Strecke: Die US-Mannschaft hat Einspruch gegen das Ergebnis des Grossen Preises der USA erhoben. Grund dafür ist die Vermutung, dass beim Rennen auf dem Circuit of the Americas in Austin nicht alle Verstösse gegen die Pistengrenzen-Regel bestraft wurden. Die Anhörung dazu läuft derzeit.

Keine grosse Aufmerksamkeit gibt es hingegen für die Leistungen der Haas-Piloten Nico Hülkenberg und Kevin Magnussen auf den GP-Pisten. Denn obwohl sich der Deutsche und der Däne ins Zeug legen, geht es – trotz des umfangreichen Updates, das in Austin eingeführt wurde – nicht nach vorne. Das jüngste Rennen in Brasilien beendete Hülkenberg auf Platz 12, sein Stallgefährte fiel beim Start-Crash in Interlagos aus.

«Die Sonntage machen meistens nicht so viel Spass», erklärte Hülkenberg daraufhin. Kein Wunder, denn der 36-Jährige hat in São Paulo seinen elften Nuller in Folge eingefahren – seit dem sechsten Rang im Sprint auf dem Red Bull Ring gab es keine frischen WM-Zähler für ihn. Bei Magnussen war es die fünfte Nullrunde in Folge, der 31-Jährige aus Roskilde holte zuletzt in Singapur als Zehnter einen Punkt.

Die Hoffnung liegt auf eine Verbesserung in der Winterpause. Mit Blick auf das Haas-Auto für die nächste Saison sagt Hülkenberg zu «Sky»: «Wir müssen in das Thema reingehen und schauen, wie wir die Themen Autokonzept und Aerodynamik im nächsten Jahr angehen. Die Aerodynamik ist derzeit unsere grösste Schwäche und das müssen wir angehen. Sonst wird es nächstes Jahr ähnlich laufen.»

Rennen, Brasilien

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 Runden

Out

George Russell (GB), Mercedes, Motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Hydraulik





WM-Stand (nach 20 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 524 Punkte

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 782 Punkte

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12