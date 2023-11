Christian Horner: «Sergio Pérez hat ein dickes Fell»

Sergio Pérez muss sich viel Kritik anhören, weil er im gleichen Auto wie Champion Max Verstappen sitzt und Mühe bekundet, aufs Podest zu fahren. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner weiss: Pérez kann damit umgehen.

Sergio «Checo» Pérez hat mit Max Verstappen als Teamkollegen eine Messlatte an seiner Seite, die sehr hoch liegt. Der Red Bull Racing-Pilot aus Mexiko konnte in den ersten Rennwochenenden der Saison noch mit dem Niederländer mithalten und zwei der ersten fünf Rennen für sich entscheiden sowie zwei weitere Podestplätze feiern.

Doch mit seiner Rekord-Siegesserie schaffte Verstappen in den folgenden Rennen einen derart grossen Vorsprung, dass er bereits beim sechstletzten Rennwochenende in Katar nach dem Sprint seinen dritten Titelgewinn in Folge feiern konnte. Danach machte Verstappen da weiter, wo er aufgehört hatte: Auch die Rennen in Austin, Mexiko und Brasilien entschied er für sich.

Pérez tat sich hingegen immer wieder schwer, der Routinier schaffte es nach Miami zwar vier weitere Male in die Top-3. Er erlebte aber auch einige Rennwochenenden zum Vergessen. Und Siege konnte er keine mehr erzielen. Entsprechend viel Kritik musste sich der 33-Jährige anhören, und die Spekulationen über seine Entlassung wurden auch immer lauter.

Dass diese Situation nicht spurlos an Pérez vorbeigeht, weiss auch Christian Horner, der den Verbleib des zweiten Stammfahrers für 2024 schon mehrfach bestätigt hat. Der Red Bull Racing-Teamchef sagte auch auf die Frage, ob die Gerüchte einen Einfluss auf den WM-Zweiten hätten: «Ich bin mir sicher, dass sie das haben. Aber ich denke, wir haben bei ihm gesehen, dass er ein dickes Fell hat – das ist eine seiner Stärken. Er hat sich schon viele Male wieder aufgerappelt und ich hoffe, dass ihm das auch diesmal gelingt.»

São Paulo-GP, Autódromo José Carlos Pace

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:56:48,894 h

02. Lando Norris (GB), McLaren, +8,277 sec

03. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +34,155

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +34,208

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +40,845

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +50,188

07. Pierre Gasly (F), Alpine, +56,093

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +62,859

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +69,880

10. Esteban Ocon (F), Alpine, +1

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +1

12. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +2 Runden

Out

George Russell (GB), Mercedes, Motor

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, Motor

Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, Motor

Kevin Magnussen (DK), Haas, Unfall

Alex Albon (T), Williams, Unfall

Charles Leclerc (MC), Ferrari, Hydraulik





WM-Stand (nach 20 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 524 Punkte

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 782 Punkte

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12