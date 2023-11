Christian Horner: Dickes Lob für Alex Albon

Nach der Saison 2020 musste Alex Albon bei Red Bull Racing Platz machen für Sergio Pérez. 2022 kehrte er mit Williams in die Startaufstellung zurück – und überzeugte auch Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner.

Alex Albons Formel-1-Karriere war gerade mal zwölf Rennwochenenden alt, als er von Toro Rosso (heute AlphaTauri) zu Red Bull Racing befördert wurde. Der Londoner mit Thai-Wurzeln fuhr in den restlichen neun Rennwochenenden der Saison 2019 acht Mal in die Punkte und wurde für die darauffolgende Saison bestätigt.

Albon schaffte es 2020 zwei Mal aufs Treppchen, in Mugello und Bahrain wurde er jeweils Dritter. Dennoch musste er sein Cockpit nach dem Saisonfinale in Abu Dhabi räumen, um Platz für Sergio «Checo» Pérez zu machen. Für Albon folgte ein Jahr auf der Reservebank der Königsklasse, nebenbei trat er in der DTM an. 2022 kehrte er in den Farben von Williams in die Startaufstellung zurück und schaffte es, in einem nicht sehr konkurrenzfähigen Auto zu glänzen.

Das anerkennt auch Christian Horner, der im Podcast «eff won with DRS» von Dax Randall Shepard erklärte: «Ich kann mich noch erinnern, dass wir 2020 etwas Mühe mit Albon hatten, weil er zu früh ins Team befördert wurden und wir brauchten einfach jemanden. Checo hatte gerade das Rennen in Bahrain auf beachtliche Art und Weise für sich entschieden, und wir dachten uns, dass wir jemanden mit Erfahrung an der Seite von Max Verstappen brauchten.»

«Aber Alex ist brillant, er ist fantastisch und er hat auch einen fantastischen Job für uns gemacht, als er auf die Reservebank wechselte. Er beschwerte sich nie und hat hart gearbeitet und ich war wirklich glücklich, als ich ihm dann einen Platz bei Williams gefunden habe. Dort hat er sich gemacht, er hat nun Erfahrung und er ist sicherlich abgehärtet und nun auch wieder ein gefragter Fahrer», fügte der Brite mit Blick auf den aktuellen WM-13 an, der bis und mit 2024 bei Williams unter vertrag ist.

WM-Stand (nach 20 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 524 Punkte

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 782 Punkte

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12