Pierre Gasly: «Man hat keinen grossen Freundeskreis»

Die Formel-1-Piloten erfreuen sich grosser Beliebtheit. Doch der Freundeskreis ist überschaubar, erzählt Pierre Gasly. Er sagt: «Man lernt viele Leute kennen, aber man kann sich nur auf wenige wirklich verlassen.»

Überall, wo die Formel-1-Piloten auftauchen, werden sie von Fans umringt. Die Bewunderung für die Helden der Rennstrecke ist gross, und das Interesse an ihnen auch – wie nur schon der Blick in die sozialen Medien beweist. Doch nicht jeder Fahrer pflegt auch privat viele Freundschaften. Pierre Gasly offenbart etwa im «Beyond The Grid»-Podcast: «In der Formel 1 lernt man viele Leute kennen, aber man kann sich nur auf wenige wirklich verlassen und ihnen vertrauen, weil wir so viel unterwegs sind und nicht viel Zeit zu Hause verbringen.»

«Man hat keinen grossen Freundeskreis, man hat nicht viele wirklich enge Freunde, wenn man in der Formel 1 fährt», verrät der Franzose, der zu seinem Dasein als GP-Star sagt: «Es ist ein Leben, das schwer zu erklären ist, und oft fühle ich mich unwohl, wenn ich über die Erfahrungen spreche, die ich gemacht habe, weil es dann klingt, als wäre man arrogant und würde mit bestimmten Dingen angeben. Ich weiss, das ist nicht normal.»

Besonders gut kommt Gasly mit Ferrari-Pilot Charles Leclerc aus. Er erzählt: «Manchmal habe ich diese Momente, in denen ich denke, mein Leben sei ein Hollywood-Film. Deshalb mag ich die Gespräche, die ich mit Charles führen kann, weil ich weiss, dass wir uns nicht gegenseitig verurteilen, wenn wir über unser Leben sprechen.»

«Ich kann dann offen reden und er versteht mich genauso, wie ich ihn verstehe. Du willst natürlich auf dem Boden bleiben und jeden einzelnen Moment geniessen, aber ich habe gelernt, dass es gewisse Dinge gibt, die man teilen kann, und andere, bei denen man etwas vorsichtiger sein muss», ergänzt der Alpine-Pilot.

WM-Stand (nach 20 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 524 Punkte

02. Pérez 258

02. Hamilton 226

04. Alonso 198

05. Norris 195

06. Sainz 192

07. Leclerc 170

08. Russell 156

09. Piastri 87

10. Stroll 63

11. Gasly 62

12. Ocon 46

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 782 Punkte

02. Mercedes 382

03. Ferrari 362

04. McLaren 282

05. Aston Martin 261

06. Alpine 108

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12