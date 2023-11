Max Verstappen: Keine Schäden am Formel-1-Auto

Max Verstappen hatte Glück, an seinem GP-Renner wurde kein Schaden festgestellt

Die Red Bull Racing-Stars Max Verstappen und Sergio Pérez hatten im ersten Training in Las Vegas Glück: Ihre Formel-1-Fahrzeuge wurden durch die gebrochene Betonumrahmung eines Abflusskanals nicht beschädigt.

So hatten sich die Formel-1-Verantwortlichen den Auftakt ins Rennwochenende von Las Vegas sicher nicht vorgestellt: Schon nach neun Minuten war das erste Training vorbei. Das frühe Aus wurde durch eine Betonumrahmung eines Abflusskanals verursacht, die nachliess, als Carlos Sainz sie überfuhr. Das GP-Auto des Ferrari-Stars wurde stark beschädigt.

Ferrari-Teamchef Fred Vasseur kochte vor Wut und erklärte: «Das ist inakzeptabel.» Die Roten waren nicht die Einzigen, die Pech hatten. Auch der Alpine-Renner von Esteban Ocon und das Dienstfahrzeug von Williams-Pilot Alex Albon wurden bei der Fahrt auf dem Las Vegas Strip Circuit beschädigt. «Der Schaden ist ziemlich gross», klagte Alpine-Teamchef Bruno Famin.

Das Team bestätigte, dass das Chassis getauscht wird. Vasseur berichtete: «Das Monocoque des Wagens von Carlos ist ruiniert – Motor, Batterie, Unterboden ebenfalls.» Und er klagte: «Das kostet uns ein Vermögen.»

Glück im Unglück hatte hingegen das Red Bull Racing-Duo. Sowohl am Auto von Champion Max Verstappen als auch am GP-Renner seines Teamkollegen wurden keine Schäden festgestellt, wie Teamchef Christian Horner vor laufender «Sky Sports F1»-Kamera mitteilte. «Bei uns ist alles soweit gut», erklärte der Brite.

Vor dem Ende des Trainings hatten die beiden Red Bull Racing-Piloten die Gelegenheit, jeweils vier Runden zu drehen. Horner verriet, was die Fahrer zum Asphalt berichteten: «Es ist nicht wie in Istanbul, wo die Strecke superrutschig war. Obwohl der Asphalt neu ist, konnten die Reifen aufgewärmt werden und waren dabei, auf Betriebstemperatur zu kommen. Schade, dass die Session abgebrochen wurde. Die Fahrer haben gesagt, dass es sich zu diesem Zeitpunkt noch so anfühlte, als würden sie auf Slicks im Nassen fahren. Aber das ist bei einer neuen Strecke normal.»

1. Training, Las Vegas

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:40,909 min

02. Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,537 sec

03. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3,352

04. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +3,488

05. Esteban Ocon (F), Alpine, +4,456

06. George Russell (GB), Mercedes, +4,588

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +4,915

08. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +4,999

09. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +5,884

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +6,238

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +7,344

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +7,604

13. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +7,741

14. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +7,913

15. Lando Norris (GB), McLaren, +8,038

16. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, ohne Zeit

17. Oscar Piastri (AUS), McLaren, ohne Zeit

18. Alex Albon (T), Williams, ohne Zeit

19. Fernando Alonso (E), Aston Martin, ohne Zeit

20. Logan Sargeant (USA), Williams, ohne Zeit