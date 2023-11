Christian Horner: «Mehr kann man nicht erwarten»

Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner lobte nach dem Rennen in Las Vegas Sieger Max Verstappen und Sergio Pérez, der sich mit dem dritten Platz den zweiten Rang in der Fahrer-WM gesichert hat.

Es war ein aufregendes Rennen, das Red Bull Racing in Las Vegas erlebte, denn während Max Verstappen beim Start zwar die Führung übernahm, dafür aber eine Strafe kassierte, wurde Sergio «Checo» Pérez weiter hinten im Feld Opfer des Startgetümmels. Der Mexikaner musste sich eine neue Fahrzeugnase holen und zeigte daraufhin eine Aufholjagd, die es in sich hatte.

Zeitweise führte Checo das Rennen an, am Ende verlor er den zweiten Platz hinter Max Verstappen noch an Charles Leclerc, der von der Pole losgefahren war. Dennoch kassierte er ein dickes Lob von Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner: «Checo war diesmal auch brillant, er kämpfte sich vom Ende des Feldes zurück bis an die Spitze, nachdem er sich eine neue Fahrzeugnase hatte abholen müssen.»

«Dass er den zweiten Platz am Ende noch verloren hat, war Pech, dennoch konnte er den zweiten WM-Rang sichern. Als Team haben wir das noch nie erreicht, mehr als den ersten und zweiten Platz in der Fahrer-WM kann man von seinen Fahrern nicht erwarten. Wir haben als Team eine überragende Saison erlebt und hier in Las Vegas unseren 20. Saisonsieg eingefahren, Max hat sich zum 18. Mal gegen den Rest durchgesetzt, das war fantastisch», freute sich der Brite, der dem Strassenkurs in der Spielerstadt gute Noten gab.

«Du hast hier diese langen Geraden, die in harte Bremszonen münden und auf denen man viel Windschatten erwischen kann. Auch bietet der Asphalt wenig Haftung, was die Arbeit der Fahrer am Steuer deutlich erschwert hat. Man konnte sehen, wie viel sie zu tun hatten und stellenweise konnte ich gar nicht hinschauen, etwa bei den Restarts auf kalten Reifen, da wurde es richtig brenzlig», schwärmte Horner.

Rennen, Las Vegas

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:29:08,289 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +2,070 sec

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +2,241

04. Esteban Ocon (F), Alpine, +18,665

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +20,067

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, +20,834

07. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +21,755

08. George Russell (GB), Mercedes, +23,091

09. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +24,964

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +29,496

11. Pierre Gasly (F), Alpine, +34,270

12. Alex Albon (T), Williams, +43,398

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +44,825

14. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +38,525

15. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +50,162

16. Logan Sargeant (USA), Williams, +50,882

17. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1:24,350 min

Out

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, Getriebedefekt

Nico Hülkenberg (D), Haas, Antriebsschaden

Lando Norris (GB), McLaren, Unfall

WM-Stand (nach 21 von 22 Grand Prix)

Fahrer

01. Verstappen 549 Punkte

02. Pérez 273

02. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 822 Punkte

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12