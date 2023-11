Toto Wolff (Mercedes): Kampfansage an Ferrari

Das Mercedes-Team hat in Las Vegas die Chance verpasst, wichtige WM-Punkte im Kampf um den 2. WM-Rang zu sammeln. Teamchef Toto Wolff weiss: Ferrari ist nah dran. Dennoch gibt er sich kämpferisch.

Mit den Plätzen 7 und 8 haben Lewis Hamilton und George Russell in Las Vegas zwar zehn WM-Zähler sammeln können. Das Team hätte aber weitaus besser abschneiden können, ist sich Teamchef Toto Wolff sicher. Dennoch blickt er mit Freude auf das zweitletzte Rennwochenende der Saison zurück.

«Las Vegas war ein aussergewöhnliches Ereignis. Wir haben ein fantastisches Rennen gesehen, es war visuell spektakulär und insgesamt ein grossartiger Grand Prix, der sicher dazu beigetragen hat, den Bekanntheitsgrad des Sports in den Vereinigten Staaten zu erhöhen», freut er sich. «Alle haben sehr hart gearbeitet, um den Grand Prix zu einem solchen Erfolg zu machen, und die Anerkennung gebührt allen Beteiligten.»

«Auf der Strecke war es für uns ein Fall von ‚was wäre wenn‘. Das Tempo des Autos war stark. Ohne die zahlreichen Berührungen hätten sowohl Lewis als auch George um das Podium kämpfen können», räumt der Wiener rückblickend ein.

Und angesichts des WM-Duells mit Ferrari um den zweiten Platz in der Konstrukteurswertung ergänzt Wolff: «Ferrari hat den Rückstand in der Konstrukteurswertung auf vier Punkte verkürzt, und wir sind bereit, in Abu Dhabi alles zu geben, um uns gegen sie durchzusetzen. Sie haben in letzter Zeit eine gute Form gezeigt, aber wir wissen, dass wir in den zurückliegenden Rennen nicht unser gesamtes Potenzial ausgeschöpft haben. Es wird ein enger Kampf werden, und hoffentlich können wir die Saison mit einer starken Leistung vor ihnen abschliessen.»

WM-Stand (nach 21 von 22 Grand Prix)

Fahrer

01. Verstappen 549 Punkte

02. Pérez 273

03. Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06. Norris 195

07. Leclerc 188

08. Russell 160

09. Piastri 89

10. Stroll 73

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 13

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 822 Punkte

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12