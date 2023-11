3. Training Abu Dhabi: Duftmarke von George Russell

Wie schon im ersten Training durfte George Russell auch in der dritten Session in Abu Dhabi die Bestzeit bejubeln

Lewis Hamilton hatte schon vor dem dritten Training gesagt, dass sein Mercedes-Teamkollege George Russell gut in Form ist. Der 25-Jährige bestätigte dies mit der Bestzeit in der letzten freien Trainingsstunde.

Obwohl sich nach dem zweiten Training in Abu Dhabi alle Fahrer über die langen Zwangspausen beschwerten, die ihre Zeit auf der Strecke schmerzlich verkürzt hatten, dauerte es in der letzten freien Trainingsstunde vor dem Qualifying mehr als 25 Minuten, bis alle Fahrer mindestens eine gezeitete Runde gedreht hatten.

Nach den ersten zehn Minuten setzte sich Sergio Pérez auf den weichen Reifen mit 1:25,417 min an die Spitze. Sein Red Bull Racing-Teamkollege Max Verstappen gehörte zu den acht Piloten, die zu diesem Zeitpunkt noch keine gezeitete Runde gedreht hatten.

Auch fünf Minuten später hatten sich erst elf Fahrer eine Rundenzeit notieren lassen und mit George Russell setzte der FP1-Schnellste wenig später mit 1:25,163 min eine neue Messlatte. Der Mercedes-Pilot drückte die Bestmarke bis zur Halbzeit auf 1:24,829 min.

Verstappen, Pérez, Lance Stroll, Fernando Alonso, Lando Norris, Oscar Piastri, Esteban Ocon, Alex Albon und Logan Sargeant komplettierten die Top-10. Lewis Hamilton, Yuki Tsunoda, Valtteri Bottas, Pierre Gasly, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Nico Hülkenberg, Zhou Guanyu und Kevin Magnussen folgten auf den weiteren Rängen.

Die meisten Fahrer waren zu Beginn der zweiten halben Stunde auf weichen Reifen unterwegs, nur die Ferrari-Piloten Leclerc und Sainz auf den Positionen 16 und 17 drehten ihre Runden auf den mittelharten Reifen. Beide absolvierten längere Ausfahrten, um sich auf das Rennen am Sonntag vorzubereiten. An der Spitze des Zeitenmonitors leuchtete immer noch Russells Name auf.

Die Funksprüche von Verstappen zeigten, dass der Champion sich darüber beklagte, das Heck seines GP-Renners sei zu nervös. Am Vortag hatte er noch mit Untersteuern zu kämpfen. Das Team war noch auf der Suche nach der richtigen Abstimmung, und die Arbeit wurde durch den Umstand erschwert, dass die letzte Trainingsstunde bei deutlich anderen Verhältnissen als das Qualifying über die Bühne ging.

Der Niederländer verschwand für eine Weile in der Box, während Russell auf frischen weichen Reifen die Bestzeit auf 1:24,418 min drückte. Immer mehr Fahrer absolvierten nun einen schnellen Versuch und Norris schaffte es bis auf 95 Tausendstel an die Bestzeit des Mercedes-Piloten heran. Sein Teamkollege Piastri blieb auf seinem schnellen Versuch nicht fehlerfrei, reihte sich aber dennoch auf dem dritten Platz ein.

Auch Verstappen gab noch einmal Gas, brach seinen schnellen Versuch aber wieder ab, weil er neben die Strecke geriet. Danach klagte er am Funk: «Das Auto setzt wieder auf und hüpft rum – ich weiss nicht, was los ist.» Trotzdem konnte er sich noch auf den sechsten Platz verbessern. Die Bestzeit durfte Russell vor dem McLaren-Duo Norris und Piastri bejubeln.

3. Training, Abu Dhabi

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:24,418 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,095 sec

03. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,392

04. Alex Albon (T), Williams, +0,511

05. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,681

06. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,735

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,776

08. Logan Sargeant (USA), Williams, +0,787

09. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,804

10. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,840

11. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,841

12. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0.874

13. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,885

14. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,925

15. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,987

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1,002

17. Nico Hülkenberg (D), Haas, +1,166

18. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +1,179

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,234

20. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,295