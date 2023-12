Alpine-Piloten: Treffen mit Zinedine Zidane in Madrid

Die Fußball-Legende Zinedine Zidane hat in seiner Rolle als Alpine-Botschafter die Fahrer des französischen Rennstalls zu einem gemeinsamen Tag in Madrid empfangen. Mit dabei waren auch die Nachwuchstalente.

Jahrzehntelang sammelte Zinedine Zidane als Spitzenathlet in der Welt des Fußballs Erfahrung, nun gibt er diese auch als Alpine-Botschafter an die Nachwuchstalente der Nachwuchsprogramme Rac(H)er und Concours Excellence Mecanique (CEMA) des französischen Rennstalls weiter. Am Dienstag trafen die Formel-1-Stars Esteban Ocon und Pierre Gasly mit den Vertretern der beiden Förderprogramme in Madrid auf den ehemaligen Spitzenfußballer.

Auf dem Programm stand auch eine exklusive Führung durch das Santiago-Bernabeu-Stadion und das Trophäen-Museum von Real Madrid, zu dem Zidane mit fünf Auszeichnungen als Spieler zwischen 2001 bis 2006 und elf als Manager während seiner Zeit am Ruder der «Los Blancos» von 2016 bis 2021 beigetragen hat.

Danach war Zidane zusammen mit Ocon, Gasly, den Nachwuchspilotinnen und den Gewinnern des Motorsport-Mechaniker-Wettbewerbs CEMA 2023 auf der Kart-Strecke. Der 51-Jährige klemmte sich hinter das Steuer eines Elektro-Karts, um seinen Speed unter Beweis zu stellen. Unterstützung bekam er von den beiden Rac(H)er-Teilnehmerinnen und Kart-Fahrerinnen Lisa Billard und Sukhmani Khera, die ihm einige Tipps geben konnten. Zum Schluss durften alle Alpine-Fahrer dann ein Fußballspiel absolvieren, das von Zidane moderiert wurde.

«Es war ein großes Privileg für mich, die Alpine-Familie in Madrid zu empfangen», erklärte die Fußball-Ikone, und fügte an: «Ich bin nun schon ein Jahr Botschafter von Alpine und die Unterstützung der Förderprogramme zur Chancengleichheit ist für mich aufgrund meines eigenen Werdegangs von grosser Bedeutung.»

«Obwohl wir aus unterschiedlichen Bereichen kommen, haben wir alle ein gemeinsames Ziel, das Streben nach Höchstleistung und Exzellenz. Daher ist es großartig, Momente, Erfahrungen und Ideen zum Nutzen derjenigen austauschen zu können, die an diesen beiden großartigen und wirklich sinnvollen Programmen beteiligt sind», fügte Zidane an.

Ocon freute sich: «Wir haben einen Tag in der Gegenwart einer echten Sportlegende verbracht und ein riesiges Dankeschön geht an Zinedine für diese wirklich denkwürdige Erfahrung. Ich bin von Anfang an ein stolzer Botschafter des CEMA-Programms des Teams gewesen, denn es ist eine echte Leidenschaft von mir, die nächste Generation von Motorsport-Mechanikern zu inspirieren. Ich freue mich sehr, dass wir zusammen mit Zinedine auch die dritte Auflage des CEMA-Programms unterstützen, die bald beginnen wird.»

Und Gasly fügte an: «Zinedine ist einer meiner Sport-Helden, daher war es ein echtes Privileg, den Tag mit ihm in Madrid zu verbringen. Heute ging es darum, die beiden Förderprogramme zu fördern. In meiner Rolle als Rennfahrer ist es mir wichtig, ein gutes Vorbild für die nächste Generation zu sein, sei es für junge Rennfahrerinnen wie Lisa und Sukhmani oder für angehende Rennmechaniker. Auch für mich ist es sehr wertvoll, mit Zinedine zusammen zu sein, zu reden und seine Geschichten und Lektionen zu hören. Dafür bin ich sehr dankbar und freue mich schon darauf, unsere Arbeit mit ihm fortzusetzen.»

WM-Stand (nach 22 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 575 Punkte

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05. Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 860 Punkte

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12