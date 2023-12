George Russell: Videobotschaft statt Werksbesuch

Mercedes-Teamchef Toto Wolff, Lewis Hamilton und Mick Schumacher besuchten nach dem Saisonfinale das Team in Brackley und Brixworth, um sich für die diesjährige Arbeit zu bedanken. George Russell konnte nicht dabei sein.

Das Mercedes-Team konnte in diesem Jahr keinen GP-Sieg feiern. Die Mannschaft von Toto Wolff erlebte zwar einige Höhepunkte, aber auch viele schwierige Rennwochenenden. Bis zum Ende kämpfte das Team mit Ferrari um den zweiten Platz in der Konstrukteurswertung, den Mercedes letztlich auch erringen konnte. Dafür bedankte sich der Teamchef bei einem Besuch in Brackley und Brixworth persönlich.

Mit dabei waren Lewis Hamilton und Mick Schumacher, George Russell konnte nicht dabei sein, da er sich noch von seiner Erkrankung erholte, die ihn bei den letzten zwei Saisonrennen plagte. Er ließ es sich aber nicht nehmen, dem Team eine Videobotschaft zu senden.

«Ich weiß, dass wir als Team noch nicht da sind, wo wir hinwollen, aber ich hatte das Gefühl, dass der Saisonabschluss in Abu Dhabi mit dem zweiten Platz vor Ferrari für uns alle ein echter Motivationsschub war, den wir uns nach einer sehr turbulenten Saison wirklich verdient haben», teilte der 25-Jährige den Mitarbeitern des Chassis- und des Motorenwerks mit.

Hamilton bestätigte «Ich bin ermutigt durch die Fortschritte, die wir im Laufe des Jahres gemacht haben. Wir haben an Performance zugelegt und keine Rückschritte gemacht. Ich habe Vertrauen in alle von euch, ich glaube zu 1000 Prozent daran, dass wir wieder an die Spitze kommen werden.»

«Das Team zeigt immer eine große Geschlossenheit, das ist es, was uns auszeichnet und uns von anderen unterscheidet», lobte Wolff das Team. «Wir sind ehrlich zueinander, wir haben das gleiche Ziel. Wir wollen gewinnen und wir wollen zusammenarbeiten.»

WM-Stand (nach 22 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 575 Punkte

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05. Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 860 Punkte

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12