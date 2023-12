Fernando Alonso: «GP-Sieg in Monaco war möglich»

Drei Mal kam Fernando Alonso in diesem Jahr als Zweiter dem 33. GP-Sieg seiner Karriere nahe. Der zweifache Weltmeister aus dem Aston Martin Team ist sich sicher: In Monaco hätte er gewinnen können.

Der Wechsel von Alpine zu Aston Martin, für den sich Fernando Alonso auf die diesjährige Saison hin entschieden hat, erwies sich als gute Entscheidung. Denn der zweifache Weltmeister startete überaus erfolgreich ins neueste Kapitel seiner langen Karriere. Gleich sechs Mal stand er in den ersten acht Grands Prix des Jahres auf dem Podest.

In Bahrain, Saudi-Arabien und Melbourne sowie in Miami und später in São Paulo wurde der ehrgeizige Formel-1-Routinier jeweils Dritter, in Monaco, Kanada und Zandvoort wurde er sogar Zweiter hinter Max Verstappen. Im Fürstentum war der Sieg zum Greifen nah, wie Alonso sich erinnert. Er ist überzeugt: Er hätte das Rennen auch gewinnen können.

«Der Sieg wäre in Monaco wahrscheinlich möglich gewesen, da war ich näher dran als in den anderen Rennen, vielleicht, wenn wir eine andere Reifenstrategie verfolgt hätten», erklärte der 32-fache GP-Sieger in seiner Medienrunde rückblickend.

«Oder vielleicht auch in Zandvoort, wenn wir eine andere Ausgangslage beim Restart gehabt hätten», fügte Alonso an, und betonte auch: «Wir hatten hin und wieder unsere Chancen und ich glaube wirklich, dass wir es in diesem Jahr mehr als jedes andere Team verdient hätten.»

WM-Stand (nach 22 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 575 Punkte

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05. Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 860 Punkte

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12