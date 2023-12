Toto Wolff stellt klar: «Will nicht bis 2026 warten»

Red Bull Racing dominiert die Formel 1 seit der letzten Regeländerung. Bis 2026 bleibt das Regelwerk stabil. Mercedes-Teamchef Toto Wolff will aber nicht erst dann wieder an der Spitze stehen, wie er klarstellt.

Seit der letzten grossen Regeländerung von 2022 ist das Red Bull Racing Team mit Speerspitze Max Verstappen schwer zu schlagen. Der Niederländer entschied im vergangenen Jahr 15 Grands Prix für sich, in diesem Jahr legte er nach und feierte 19 GP-Siege in 22 Rennen. Sein Teamkollege Sergio Pérez siegte in beiden Jahren jeweils zwei Mal.

Keinen GP-Erfolg konnte in diesem Jahr das Mercedes-Team erzielen. Zum ersten Mal seit 2011 blieb die Mannschaft mit dem Stern ohne ersten Platz, denn 2022 hatte George Russell die sieglose Saison mit seinem Triumph in São Paulo verhindert. Doch auch das war nur ein schwacher Trost für den ehrgeizigen Teamchef Toto Wolff.

Der Wiener will so schnell wie möglich wieder auf die Erfolgsspur zurückfinden, und nicht bis zur nächsten grossen Regeländerung, die für 2026 geplant ist, warten müssen. Auf die Frage, ob sich die Formel 1 angesichts der fehlenden Spannung ein weiteres Jahr der Red Bull Racing-Dominanz leisten könne, erklärte er: «Die Zahlen sehen gut aus. Unsere Fangemeinde wächst in den sozialen Medien und an den Rennstrecken sind die Tribünen gefüllt und die Karten ausverkauft.»

«Aber natürlich spielt das Spektakel eine grosse Rolle und wenn dieses nicht gut ist, dann werden die Fans uns weniger mitverfolgen. Aber ich mag es, dass das Spektakel auf den Sport folgt, und in diesem zählt nur die Leistung. Wer den besten Job macht, gewinnt, und wenn einer einen viel besseren Job gemacht hat als die anderen, dann siegt er oft und ist unaufhaltbar», fügte Wolff an.

«Wir, Ferrari und alle anderen Teams müssen einen besseren Job machen, um Red Bull Racing herauszufordern. Und wenn uns das nicht gelingt, dann werden die Leute sagen, dass sie das Ergebnis schon vor dem Rennen wissen. Wir haben das selbst mit Lewis Hamilton erlebt, und nun müssen wir einfach bessere Arbeit leisten. Denn ich will nicht bis 2026 warten», stellte der 51-Jährige klar.

WM-Stand (nach 22 von 22 Grand Prix, inkl. 6 von 6 Sprints)

Fahrer

01. Verstappen 575 Punkte

02. Pérez 285

03. Hamilton 234

04. Alonso 206

05. Leclerc 206

06. Norris 205

07. Sainz 200

08. Russell 175

09. Piastri 97

10. Stroll 74

11. Gasly 62

12. Ocon 58

13. Albon 27

14. Tsunoda 17

15. Bottas 10

16. Hülkenberg 9

17. Ricciardo 6

18. Zhou 6

19. Magnussen 3

20. Lawson 2

21. Sargeant 1

22. De Vries 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 860 Punkte

02. Mercedes 409

03. Ferrari 406

04. McLaren 302

05. Aston Martin 280

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 25

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12

Geplante Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island