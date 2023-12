Red Bull Racing: Was macht Red Bull Racing so stark?

Red Bull Racing hat in diesem Jahr viele Siege und Rekorde feiern dürfen. Das kommt nicht von ungefähr, wie Teamchef Christian Horner betont. Der Brite erklärt, was hinter dem Erfolg seines Teams steckt.

Nur ein GP-Sieg ging in dieser Saison nicht an Red Bull Racing. In Singapur setzte sich Carlos Sainz gegen die versammelte Konkurrenz durch und bescherte Ferrari damit den ersten Sieg seit dem Österreich-GP im vergangenen Jahr. Alle anderen Sonntagsrennen beendete ein Red Bull Racing-Pilot auf dem ersten Platz, wobei die meisten Siege auf Max Verstappens Konto gingen.

Der Niederländer gewann 19 GP, zehn davon in Folge, und sicherte sich auch vier der sechs Sprint-Siege. Sein Teamkollege Sergio «Checo» Pérez gewann die Rennen in Saudi-Arabien und Aserbaidschan, auch den Sprint auf dem Strassenkurs von Baku entschied der Mexikaner für sich.

Die Frage, warum Red Bull Racing ausgerechnet in diesem Jahr so erfolgreich war, beantwortete Teamchef Christian Horner bei der FIA-Preisverleihung in Baku. Er erklärte: «Das Team hat sich stetig entwickelt und wir haben uns immer darum bemüht, uns zu verbessern.»

«Man kann auch immer etwas verbessern, auch mit Blick auf diese Saison und den RB19, der das erfolgreichste Auto in der Geschichte der Formel 1 ist. Ich denke, es ist diese Entschlossenheit, sich ständig weiterzuentwickeln und zu verbessern, die das ganze Team voranbringt», fügte der Brite an.

Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island