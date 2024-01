Christian Horner: Dank an die Red Bull Racing-Fans

Das Red Bull Racing Team hat im vergangenen Jahr einige Formel-1-Rekorde gebrochen und beide WM-Titel erfolgreich verteidigt. Teamchef Christian Horner zieht in einer Mitteilung an die Fans Bilanz.

Mit dem RB19 hat Red Bull Racing im vergangenen Jahr ein Auto auf die Räder gestellt, das die Formel-1-Saison dominiert hat. Das Team aus Milton Keynes hat im vergangenen Jahr damit 21 von 22 Rennen gewonnen, dazu fünf der sechs Sprints, die durchgeführt wurden. Die Überlegenheit war schon bei den Vorsaison-Testfahrten in Bahrain zu spüren, wie der alte und neue Champion Max Verstappen festhielt.

Die vielversprechende Form bestätigte der Niederländer zusammen mit seinem Teamkollegen Sergio «Checo» Pérez in den ersten beiden GP mit zwei Doppelsiegen in Folge. Verstappen sicherte sich 18 weitere GP-Triumphe im vergangenen Jahr, sein Teamkollege durfte zwei Mal vom höchsten Podesttreppchen strahlen. Deshalb fällt die Saisonbilanz von Christian Horner auch sehr gut aus.



Der Teamchef von Red Bull Racing fasst in einer Message an die Fans zusammen: «Ich wurde oft gebeten, die Saison 2023 in Worte zu fassen und ein Begriff, auf den ich immer wieder zurückkomme, ist – phänomenal. Wir haben 21 Siege in 22 Rennen gefeiert, und fünf Triumphe in sechs Sprints. Wir haben die höchste Punktzahl in der Geschichte des Sports erzielt und beide WM-Titel geifert – es war ein unfassbares Jahr. Und bei all dem wurden wir unglaublich stark von unseren Fans auf der ganzen Welt unterstützt.»

«Es gibt so viele Faktoren, die dazu beigetragen haben, beide Titel zu erobern: Da wäre das Team im Werk, das mit dem RB19 ein aussergewöhnliches Auto entwickelt hat, die brillanten Frauen und Männer an der Strecke, die es geschafft haben, die Leistung zu optimieren, und die grossartige Partnerschaft mit Honda sowie natürlich die beiden grossartigen Fahrer Max und Checo. Als letztes Puzzleteil kommt die Unterstützung von unseren Fans dazu, die wirklich im Mittelpunkt steht von allem, was wir tun», ergänzt der Brite.

«Ich möchte euch allen dafür danken, dass ihr uns bei jedem Schritt auf unserem Weg begleitet habt. Von den atemberaubenden Fan-Lackierungen bei den Rennen in den USA über die riesige orangefarbene Armee in Spielberg und Zandvoort bis hin zum blauen Meer, das wir auf der ganzen Welt gesehen haben, war die Unterstützung - hier ist wieder dieses Wort – phänomenal. Der Teamgeist, das Engagement und die Leidenschaft des Teams und seiner Fans waren bemerkenswert, und ich kann es kaum erwarten, das alles im nächsten Jahr zu wiederholen.»

Formel-1-WM 2024

02.03. Bahrain-GP, Bahrain International Circuit, Sakhir

09.03. Saudi-Arabien-GP, Jeddah Corniche Circuit, Dschidda

24.03. Australien-GP, Albert Park Circuit, Melbourne

07.04. Japan-GP, Suzuka International Racing Course, Suzuka

21.04. China-GP, Shanghai International Circuit, Shanghai

05.05. Miami-GP, Miami International Autodrome, Miami

19.05. Emilia Romagna-GP, Autodromo Enzo e Dino Ferrari, Imola

26.05. Monaco-GP, Circuit de Monaco, Monte Carlo

09.06. Kanada-GP, Circuit Gilles Villeneuve, Montreal

23.06. Spanien-GP, Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

30.06. Österreich-GP, Red Bull Ring, Spielberg

07.07. Grossbritannien-GP, Silverstone Circuit, Silverstone

21.07. Ungarn-GP, Hungaroring, Budapest

28.07. Belgien-GP, Circuit de Spa-Francorchamps, Spa

25.08. Niederlande-GP, Circuit Zandvoort, Zandvoort

01.09. Italien-GP, Autodromo Nazionale di Monza, Monza

15.09. Aserbaidschan-GP, Baku City Circuit, Baku

22.09. Singapur-GP, Marina Bay Street Circuit, Singapur

20.10. Austin-GP, Circuit of the Americas, Austin

27.10. Mexiko-GP, Autódromo Hermann Rodríguez, Mexiko-Stadt

03.11. Brasilien-GP, Autódromo José Carlos Pace, Interlagos

23.11. Las Vegas-GP, Las Vegas Street Circuit, Las Vegas

01.12. Katar-GP, Losail International Circuit, Doha

08.12. Abu Dhabi-GP, Yas Marina Circuit, Yas Island